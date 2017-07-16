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16 июля 2017, 0:50 | Теннис | Р-Спорт

Веснина и Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.

Веснина и Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде - Фото Увеличить
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Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила Монику Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань, 9-й номер посева). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:0, 6:0.

На протяжении карьеры Макарова и Веснина уже доходили вместе до финала Уимблдона в парном разряде в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).

В 2013 году Веснина и Макарова выиграли «Ролан Гаррос», а спустя год стали победительницами Открытого чемпионата США. Таким образом, из турниров серии Большого шлема россиянки не выигрывали лишь Australian Open.

В 2016 году Веснина и Макарова выиграли золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде.
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