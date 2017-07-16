Веснина и Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила Монику Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань, 9-й номер посева). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:0, 6:0.
На протяжении карьеры Макарова и Веснина уже доходили вместе до финала Уимблдона в парном разряде в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).
В 2013 году Веснина и Макарова выиграли «Ролан Гаррос», а спустя год стали победительницами Открытого чемпионата США. Таким образом, из турниров серии Большого шлема россиянки не выигрывали лишь Australian Open.
В 2016 году Веснина и Макарова выиграли золото Олимпийских игр в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter