По стопам тренера. Мугуруса обыграла Уильямс в финале Уимблдона

Нестабильность лидеров

После окончания Уимблдона-2017 в женском туре будет интересная закономерность. Все действующие победительницы турниров «Большого шлема» будут иметь в своём активе только по одному титулу за последние 12 месяцев. Хотя здесь у всех свои причины. Серена Уильямс — ушла в декрет, Анжелика Кербер — переживает серьёзный спад. Елена Остапенко — пока что в принципе выиграла только один взрослый титул.

Для Гарбинье Мугурусы Уимблдон мог стать её четвёртым титулом WTA. У Винус Уильямс список трофеев очень выдающийся (49 титулов), но в последнее время американка тоже больше сосредотачивалась на игре на крупных турнирах, а на небольших соревнованиях можно чаще было увидеть поражения Винус на ранних стадиях.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Venuseswilliams">@VenusesWilliams</a> is bidding to become the oldest Slam champion AND the oldest <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> champion in the Open Era-> <a href="https://t.co/rMfjiwXdKH">https://t.co/rMfjiwXdKH</a> <a href="https://t.co/5rf3bFR1I1">pic.twitter.com/5rf3bFR1I1</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/886208811022901248">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Да и Мугурусы за последние 13 месяцев достаточно было неудач. Взять хотя бы турнир в Истбурне перед Уимблдоном, где она взяла всего один гейм у Барборы Стрыцовой. Кроме того за последний год пять раз она не смогла закончить встречи из-за травм.

Однако на этом Уимблдоне всё блестяще сложилось и для Гарбинье, и для Винус. Обе с первых кругов смотрелись достаточно здорово. У американки единственные сложности были в поединке с Ван Цян, но и там решающую партию она взяла очень уверенно. У испанки самой тяжёлой вышла битва с Анжеликой Кербер в четвёртом круге, где у немки было немало шансов на успех. Со Светланой Кузнецовой Мугуруса выглядела куда увереннее, а Магдалену Рыбарикову в полуфинале она просто разгромила.

Без Сьюмика, но с Кончитой Мартинес

В 37 лет Винус Уильямс стала самой возрастной финалисткой Уимблдона с 1994 года. Это, безусловно, выдающееся достижение, но нынче всё больше привыкаешь к новым теннисным реалиям — 35 это практически новые 27. По крайней мере такое впечатление складывается из просмотра матчей Винус Уильямс, Роджера Федерера, Жиля Мюллера и многих других ветеранов.

В 1994-м на Уимблдоне в таком же возрасте в финал вышла Мартина Навратилова. Представительница США уступила там Кончите Мартинес. 23 года спустя мы получили схожую афишу, где молодая испанка противостояла более возрастной американке. Но и на этом связь с тем финалом не заканчивается, ведь Кончита на этом Уимблдоне была тренером Мугурусы.

Связано это было с тем, что её постоянный тренер — Сэм Сьюмик — на Уимблдон не приехал по личным причинам, но должен вернуться к ней во время американской серии. И так получилось, что именно в его отсутствии Гарбинье провела лучший турнир за 13 месяцев. Конечно, заслуга Сэма всё равно есть, ведь именно он готовил её к этому сезону и работал с ней на большинстве турниров. Можно, конечно, вывести теорию, что Сьюмик сильно давил на Гарбинье своим присутствием и без него ей стало легче. Но сама спортсменка на эту тему не распространялась, поэтому решайте сами, с чем вы связываете пик испанки на Уимблдоне.

Что касается пика Винус, то он был во многом вопреки её психологическому состоянию. После «Ролан Гаррос» американка попала в ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина. На первой пресс-конференции Уильямс не смогла сдержать слёз, отвечая на вопросы об этом инциденте. Во время турнира было проведено срочное судебное слушание, по итогам которого её признали невиновной.

Сетбол, который перевернул ход матча

В субботу на Уимблдоне пошёл дождь, но женскому финалу ничего не угрожало, так как в наличии имелась крыша. Обычно под крышей удобнее той теннисистке, которая играет в атакующий теннис, но здесь обе предпочитают атаку, поэтому явного перевеса это никому не давало. Кстати покрытие к предпоследнему игровому дню заметно износилось и под крышей проплешины на корте были видны ещё лучше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Center Court of Wimbledon is SO MUCH WORSE on Muguruza's side compared to last year's final <a href="https://t.co/wudtT7P98t">pic.twitter.com/wudtT7P98t</a></p>— BreakPointBR (@BreakPointBR) <a href="https://twitter.com/BreakPointBR/status/886212225328918529">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теннисисткам понадобилось время, чтобы приноровиться к чужим подачам, поэтому поначалу было заметное преимущество у подающих. И только в середине началась борьба в геймах. Шансы были обоюдными, но обе не слишком удачно играли на брейк-пойнтах. В десятом гейме Винус получила сразу двойной сетбол. На первом была очень длинная перестрелка (19 ударов), которая завершилась ошибкой американки. И это был ключевой розыгрыш всего финала. У Уильямс сбилась дыхание и на втором сетболе она тоже ошиблась с приёма.

В первой половине стартового сета чуть больше в атаке была Винус, а Мугуруса периодически старательно отрабатывала в обороне. Но во второй половине партии испанке удавалось чаще перехватывать инициативу, в том числе даже на приёме. Это помогло ей в самой концовке всё-таки сделать брейк, а затем успешно подать на партию — 7:5.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Still digesting the quality of tennis in that first set. Muguruza takes it 7-5 <a href="https://twitter.com/hashtag/wimbledonfinal?src=hash">#wimbledonfinal</a> <a href="https://t.co/jE78jSx2sG">pic.twitter.com/jE78jSx2sG</a></p>— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) <a href="https://twitter.com/ReemAbulleil/status/886225246042411008">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Проигранный в равной борьбе первый сет был для Винус как удар под дых. Американка уже совсем иначе играла второй сет, как будто всю энергию она оставила в первой партии. А вот испанка уже на всех парах летела к победе. Мугуруса великолепно действовала на задней линии и у сетки, а вот Уильямс сдала во всех компонентах. Ей перестала помогать подача, она не успевала за ударами испанки. Другая соперница может и дала бы шанс Винус вернуться в игру, но Мугуруса была слишком хороша в этот день. После сетбола Уильямс в первом сете Гарбинье выиграла девять геймов подряд!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Champion! <a href="https://t.co/I0PMJUh4Hk">pic.twitter.com/I0PMJUh4Hk</a></p>— Ilya Ryvlin (@ryvlin) <a href="https://twitter.com/ryvlin/status/886231401561022464">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мугуруса вернётся в топ-5

Внешне спокойная по ходу матча Гарбинье сразу после победы (которую она оформила, удачно использовав «Хоук-Ай») дала волю слезам. В 23 года испанка выиграла свой второй турнир «Большого шлема» и поднимется на пятое место (с 15-го).

«Я смотрела за игрой Винус с детства, она для меня всегда была примером для подражания. Я очень рада, это действительно большое событие. Первый сет стал очень важным, потому что шла равная игра, и, конечно, выиграть его было принципиально. Поздравляю Винус с хорошим турниром и хочу поблагодарить всю мою команду за помощь на этом турнире», — сказала испанка после триумфа.

Справедливо ожидать, что Мугуруса тоже вскоре начнёт бороться за первую строчку. Но для этого, конечно, ей понадобится добавить в результатах на «Премьерах» и других соревнованиях. Вообще нас в этом году ждёт захватывающая борьба за первую строчку в рейтинге WTA. В чемпионской гонке после Уимблдона между первым и восьмым местом всего 804 очка. Гарбиньепосле Уимблдона вышла на третью позицию по очкам за 2017 год, а Винус расположилась следом на четвёртой строчке.

15 июля на Уимблдоне также состоятся парные финалы. Российским болельщикам особенно интересен женский парный разряд, где за титул поборются олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова. Эта встреча состоится ближе к вечеру по московскому времени.

Чемпионская гонка WTA после Уимблдона:



1. Симона Халеп — 4020.

2. Каролина Плишкова — 3827.

3. ГарбиньеМугуруса — 3793.

4. Винус Уильямс — 3667.

5. Элина Свитолина — 3570.

6. Йоханна Конта — 3455.

7. Елена Остапенко — 3362.

8. Каролина Возняцки — 3216.

9. Кристина Младенович — 2837.

10. Светлана Кузнецова — 2585.