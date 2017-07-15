По стопам тренера. Мугуруса обыграла Уильямс в финале Уимблдона
Гарбинье Мугуруса выиграла свой второй турнир «Большого шлема». В финале Уимблдона испанка разобралась с 37-летней Винус Уильямс.
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Нестабильность лидеров
После окончания Уимблдона-2017 в женском туре будет интересная закономерность. Все действующие победительницы турниров «Большого шлема» будут иметь в своём активе только по одному титулу за последние 12 месяцев. Хотя здесь у всех свои причины. Серена Уильямс — ушла в декрет, Анжелика Кербер — переживает серьёзный спад. Елена Остапенко — пока что в принципе выиграла только один взрослый титул.
Для Гарбинье Мугурусы Уимблдон мог стать её четвёртым титулом WTA. У Винус Уильямс список трофеев очень выдающийся (49 титулов), но в последнее время американка тоже больше сосредотачивалась на игре на крупных турнирах, а на небольших соревнованиях можно чаще было увидеть поражения Винус на ранних стадиях.
Да и Мугурусы за последние 13 месяцев достаточно было неудач. Взять хотя бы турнир в Истбурне перед Уимблдоном, где она взяла всего один гейм у Барборы Стрыцовой. Кроме того за последний год пять раз она не смогла закончить встречи
Однако на этом Уимблдоне всё блестяще сложилось и для Гарбинье, и для Винус. Обе с первых кругов смотрелись достаточно здорово. У американки единственные сложности были в поединке с Ван Цян, но и там решающую партию она взяла очень уверенно. У испанки самой тяжёлой вышла битва с Анжеликой Кербер в четвёртом круге, где у немки было немало шансов на успех. Со Светланой Кузнецовой Мугуруса выглядела куда увереннее, а Магдалену Рыбарикову в полуфинале она просто разгромила.
Без Сьюмика, но с Кончитой Мартинес
В 37 лет Винус Уильямс стала самой возрастной финалисткой Уимблдона с 1994 года. Это, безусловно, выдающееся достижение, но нынче всё больше привыкаешь к новым теннисным реалиям — 35 это практически новые 27. По крайней мере такое впечатление складывается из просмотра матчей Винус Уильямс, Роджера Федерера, Жиля Мюллера и многих других ветеранов.
В 1994-м на Уимблдоне в таком же возрасте в финал вышла Мартина Навратилова. Представительница США уступила там Кончите Мартинес. 23 года спустя мы получили схожую афишу, где молодая испанка противостояла более возрастной американке. Но и на этом связь с тем финалом не заканчивается, ведь Кончита на этом Уимблдоне была тренером Мугурусы.
Связано это было с тем, что её постоянный тренер — Сэм Сьюмик — на Уимблдон не приехал по личным причинам, но должен вернуться к ней во время американской серии. И так получилось, что именно в его отсутствии Гарбинье провела лучший турнир за 13 месяцев. Конечно, заслуга Сэма всё равно есть, ведь именно он готовил её к этому сезону и работал с ней на большинстве турниров. Можно, конечно, вывести теорию, что Сьюмик сильно давил на Гарбинье своим присутствием и без него ей стало легче. Но сама спортсменка на эту тему не распространялась, поэтому решайте сами, с чем вы связываете пик испанки на Уимблдоне.
Что касается пика Винус, то он был во многом вопреки её психологическому состоянию. После «Ролан Гаррос» американка попала в ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина. На первой
Сетбол, который перевернул ход матча
В субботу на Уимблдоне пошёл дождь, но женскому финалу ничего не угрожало, так как в наличии имелась крыша. Обычно под крышей удобнее той теннисистке, которая играет в атакующий теннис, но здесь обе предпочитают атаку, поэтому явного перевеса это никому не давало. Кстати покрытие к предпоследнему игровому дню заметно износилось и под крышей проплешины на корте были видны ещё лучше.
Теннисисткам понадобилось время, чтобы приноровиться к чужим подачам, поэтому поначалу было заметное преимущество у подающих. И только в середине началась борьба в геймах. Шансы были обоюдными, но обе не слишком удачно играли на
В первой половине стартового сета чуть больше в атаке была Винус, а Мугуруса периодически старательно отрабатывала в обороне. Но во второй половине партии испанке удавалось чаще перехватывать инициативу, в том числе даже на приёме. Это помогло ей в самой концовке
Проигранный в равной борьбе первый сет был для Винус как удар под дых. Американка уже совсем иначе играла второй сет, как будто всю энергию она оставила в первой партии. А вот испанка уже на всех парах летела к победе. Мугуруса великолепно действовала на задней линии и у сетки, а вот Уильямс сдала во всех компонентах. Ей перестала помогать подача, она не успевала за ударами испанки. Другая соперница может и дала бы шанс Винус вернуться в игру, но Мугуруса была слишком хороша в этот день. После сетбола Уильямс в первом сете Гарбинье выиграла девять геймов подряд!
Мугуруса вернётся в топ-5
Внешне спокойная по ходу матча Гарбинье сразу после победы (которую она оформила, удачно использовав «Хоук-Ай») дала волю слезам. В 23 года испанка выиграла свой второй турнир «Большого шлема» и поднимется на пятое место (с 15-го).
«Я смотрела за игрой Винус с детства, она для меня всегда была примером для подражания. Я очень рада, это действительно большое событие. Первый сет стал очень важным, потому что шла равная игра, и, конечно, выиграть его было принципиально. Поздравляю Винус с хорошим турниром и хочу поблагодарить всю мою команду за помощь на этом турнире», — сказала испанка после триумфа.
Справедливо ожидать, что Мугуруса тоже вскоре начнёт бороться за первую строчку. Но для этого, конечно, ей понадобится добавить в результатах на «Премьерах» и других соревнованиях. Вообще нас в этом году ждёт захватывающая борьба за первую строчку в рейтинге WTA. В чемпионской гонке после Уимблдона между первым и восьмым местом всего 804 очка. Гарбиньепосле Уимблдона вышла на третью позицию по очкам за 2017 год, а Винус расположилась следом на четвёртой строчке.
15 июля на Уимблдоне также состоятся парные финалы. Российским болельщикам особенно интересен женский парный разряд, где за титул поборются олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова. Эта встреча состоится ближе к вечеру по московскому времени.
Чемпионская гонка WTA после Уимблдона:
1. Симона Халеп — 4020.
2. Каролина Плишкова — 3827.
3. ГарбиньеМугуруса — 3793.
4. Винус Уильямс — 3667.
5. Элина Свитолина — 3570.
6. Йоханна Конта — 3455.
7. Елена Остапенко — 3362.
8. Каролина Возняцки — 3216.
9. Кристина Младенович — 2837.
10. Светлана Кузнецова — 2585.
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