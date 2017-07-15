Винус Уильямс обошла Шарапову по сумме заработанных за карьеру призовых
ТАСС, 15 июля. Американская теннисистка Винус Уильямс обошла россиянку Марию Шарапову по сумме заработанных призовых за карьеру. Об этом сообщает журналист ESPN Даррен Ровэлл в своем Twitter.
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В субботу 37-летняя Уильямс уступила 23-летней испанке Гарбинье Мугурусе в финале Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн). Благодаря полученным за турнир призовым, американка вышла на второе место по числу заработанных призовых за карьеру, которое ранее занимала Шарапова ($36,5 млн долларов). В активе Винус Уильямс теперь $37,9 млн, возглавляет рейтинг ее младшая сестра Серена Уильямс ($84,4 млн).
Винус Уильямс является семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, из них пять побед были одержаны на Уимблдоне. В парном разряде американка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза — Открытый чемпионат Австралии, по два раза — Открытые чемпионаты Франции и США.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности российская спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации, из них 35 — в одиночном разряде.
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