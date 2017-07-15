Винус Уильямс обошла Шарапову по сумме заработанных за карьеру призовых

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В субботу 37-летняя Уильямс уступила 23-летней испанке Гарбинье Мугурусе в финале Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн). Благодаря полученным за турнир призовым, американка вышла на второе место по числу заработанных призовых за карьеру, которое ранее занимала Шарапова ($36,5 млн долларов). В активе Винус Уильямс теперь $37,9 млн, возглавляет рейтинг ее младшая сестра Серена Уильямс ($84,4 млн).

Винус Уильямс является семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, из них пять побед были одержаны на Уимблдоне. В парном разряде американка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза — Открытый чемпионат Австралии, по два раза — Открытые чемпионаты Франции и США.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности российская спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации, из них 35 — в одиночном разряде.