Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон

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23-летняя Мугуруса, «посеянная» на турнире под 14-м номером, одержала победу над 37-летней Уильямс (10-й номер «посева») со счетом 7:5, 6:0.

Данная встреча стала второй в истории Уимблдона в «открытой эре» (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) по разнице в возрасте между финалистками. Рекорд по этому показателю был установлен в 1994 году, когда в финале турнира играли Мартина Навратилова из Чехии (37 лет) и испанка Кончита Мартинес (22).

Мугуруса впервые в карьере выиграла Уимблдон и второй раз — турнир серии Большого шлема (первая победа была на Открытом чемпионате Франции в 2016 году). Ранее ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в финал (2015).

Уильямс является семикратной победительницей турниров Большого шлема, из них пять побед были одержаны на Уимблдоне. В парном разряде американка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза — Открытый чемпионат Австралии, по два раза — Открытые чемпионаты Франции и США.

Уимблдонский турнир завершится 16 июля.