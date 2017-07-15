Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30397185/
15 июля 2017, 17:47 | Теннис | ТАСС

Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над американкой Винус Уильямс в финале Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн).

Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

23-летняя Мугуруса, «посеянная» на турнире под 14-м номером, одержала победу над 37-летней Уильямс (10-й номер «посева») со счетом 7:5, 6:0.

Данная встреча стала второй в истории Уимблдона в «открытой эре» (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) по разнице в возрасте между финалистками. Рекорд по этому показателю был установлен в 1994 году, когда в финале турнира играли Мартина Навратилова из Чехии (37 лет) и испанка Кончита Мартинес (22).

Мугуруса впервые в карьере выиграла Уимблдон и второй раз — турнир серии Большого шлема (первая победа была на Открытом чемпионате Франции в 2016 году). Ранее ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в финал (2015).

Уильямс является семикратной победительницей турниров Большого шлема, из них пять побед были одержаны на Уимблдоне. В парном разряде американка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза — Открытый чемпионат Австралии, по два раза — Открытые чемпионаты Франции и США.

Уимблдонский турнир завершится 16 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Битва поколений в женском финале

Битва поколений в женском финале

Сегодня на турнире «Большого шлема» в Лондоне семья Уильямс попытается заполучить женский одиночный титул в 13-й раз за последние 17 лет.
Еще 7 новостей  Все новости

Колобков: Россия будет активно продвигать "Казанский план действий", принятый на МИНЕПС

"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛ

Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон

Колобков: Россия будет активно продвигать "Казанский план действий", принятый на МИНЕПС

"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛ