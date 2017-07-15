Битва поколений в женском финале

Действующая победительница Уимблдонского турнира Серена Уильямс в нынешнем году не защищает звание по уважительной причине — она готовится впервые стать матерью. Впрочем, это не мешает ей находиться на трибунах Всеанглийского лаун-теннисного клуба и по-прежнему быть в центре внимания. А честь семьи Уильямс успешно защищает ее старшая сестра Винус, которая в субботу сыграет с представительницей совсем другого теннисного поколения — Гарбинье Мугурусой.

КОРОЛЕВСКАЯ ДИНАСТИЯ

Если какой-то турнир и можно называть «аристократическим» или «королевским», то это именно Уимблдон. И сестры Уильямс — настоящая правящая династия. Пусть происхождения они далеко не благородного и росли в самом бандитском пригороде Лос-Анджелеса Комптоне, это в данном случае роли не играет. Просто Винус и Серена на двоих имеют в активе 25 титулов победительниц Уимблдона. По шесть они выиграли вместе в парном разряде, а помимо этого Серена семь раз побеждала в одиночном разряде и один — в миксте, а Винус становилась чемпионкой пять раз.

Причем впервые она взяла главный трофей в Лондоне, страшно подумать, в 2000 году! Когда большая часть нынешнего WTA-тура посещала детский сад и только училась держать ракетку в руках. А нынешний финал Уимблдона для Уильямс-старшей уже девятый в карьере, но при этом первый за девять лет. Да, в карьере Винус далеко не все было безоблачно — она переносила травмы и спады в игре. Временами казалось, что американка окончательно вышла в тираж, но она неизменно возвращалась в элиту. В нынешнем сезоне она впервые после того самого Уимблдона-2009 дошла до финала «мейджора», на Australian Open проиграв сестре.

А ведь и в Европу Уильямс прилетела не в оптимальном состоянии, прежде всего моральном. Сразу после крайне неприятной истории со смертельным ДТП на родине. Эта авария и последовавшее за ней судебное разбирательство темным шлейфом тянулись за Уильямс-старшей через океан, и на одной из первых пресс-конференций американка даже расплакалась, услышав вопрос на эту тему. Но ей удалось взять себя в руки и начать побеждать.

Если в первых кругах соперниц с именем у Винус не было, то в четвертьфинале она уверенно прошла чемпионку недавнего «Ролан Гаррос» Елену Остапенко из Латвии, а в четверг обыграла надежду британских болельщиков Джоанну Конту. Уильямс, которая уже отметила 37-й день рождения, по атлетичности и интенсивности игры даст фору любой молодой сопернице. Не так давно она пообещала продолжать карьеру минимум до Олимпиады в Токио, и ей охотно веришь.

ОДНА ПРОТИВ ДВОИХ

Появление в финале Мугурусы стало, с одной стороны, логичным, а с другой — неожиданным. Эта испанка, в отличие от многих соотечественниц, универсал. Пусть свой единственный «Большой шлем» Гарбинье и выиграла на парижском грунте в 2016-м, но до финала Уимблдона она доходила еще за год до этого. Нынешняя попытка покорить травяной «мейджор» станет для Мугурусы второй.

Прошедший год после триумфального «Ролан Гаррос» выдался для представительницы Испании неоднозначным. Ей и не удавалось показывать стабильный теннис. Удачные матчи чередовались с сериями ранних вылетов, Мугуруса за год не добавила в личный музей ни одного трофея и даже ни разу не доходила до финала. Сезон-2016 она закончила седьмой в рейтинге, а по ходу нынешнего откатилась во второй десяток и на нынешнем турнире «посеяна» ниже Уильямс.

Но этот Уимблдон стал для Гарбинье местом преображения. Она более чем уверенно разобралась с соперницами по стартовым кругам, среди которых была и россиянка Екатерина Александрова, а в четвертом круге «убрала» теперь уже бывшую первую ракетку мира Ангелик Кербер. Затем она оказалась сильнее хорошо смотревшейся в Лондоне Светланы Кузнецовой — очень жаль, ведь Света тоже могла побороться за титул. А в полуфинале разгромила главную Золушку нынешнего Уимблдона Магдалену Рыбарикову, отдав словачке всего два гейма.

Мугуруса набирает ход, и в финале ей будет что противопоставить более опытной сопернице. Винус уже пообещала спросить совета у сестры, которая обыграла испанку в финале двухлетней давности. Любопытно, поможет ли этот семейный подряд сохранить главный приз.

ЖЕНСКИЕ ФИНАЛЫ ПОСЛЕДНИХ УИМБЛДОНОВ

2012. С. Уильямс (США) — А. Радванска (Польша) — 6:1, 5:7, 6:2.

2013. Бартоли (Франция) — Лисицки (Германия) — 6:1, 6:4.

2014. Квитова (Чехия) — Бушар (Канада) — 6:3, 6:0.

2015. С. Уильямс (США) — Мугуруса (Испания) — 6:4, 6:4.

2016. С. Уильямс (США) — Кербер (Германия) — 7:5, 6:3.

2017. В. Уильямс (США) — Мугуруса (Испания) — ?