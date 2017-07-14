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https://sport.mail.ru/news/tennis/30393101/
14 июля 2017, 23:25 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Джейми Маррей и Мартина Хингис сыграют в финале смешанного турнира

Британский теннисист Джейми Маррей и швейцарка Мартина Хингис вышли в финал Уимблдона в миксте, одолев бразильца Марсело Демолинера и испанку Марию-Хосе Мартинес Санчес, — 6/2, 7/5.

За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, Джейми и Мартина сделали пять эйсов и три брейка, допустив одну двойную ошибку. Марсело и Мария-Хосе четырежды подавали навылет и один раз ошибались на своей подаче.

В финале смешанного турнира в Лондоне Маррей и Хингис сыграют c финном Хенри Континеном и британкой Хизер Уотсон.
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