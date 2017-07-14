Wimbledon. Джейми Маррей и Мартина Хингис сыграют в финале смешанного турнира

За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, Джейми и Мартина сделали пять эйсов и три брейка, допустив одну двойную ошибку. Марсело и Мария-Хосе четырежды подавали навылет и один раз ошибались на своей подаче.

В финале смешанного турнира в Лондоне Маррей и Хингис сыграют c финном Хенри Континеном и британкой Хизер Уотсон.