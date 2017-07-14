Веснина и Соареш уступили в полуфинале Уимблдоне в миксте

За 2 часа 8 минут матча Елена и Бруно сделали четыре эйса и совершили столько же ошибок при подаче. Тогда как Хенри и Хизер выполнили четырнадцать подач навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки.

В финале смешанного турнира в Лондоне Континен и Уотсон сыграют c британцем Джейми Марреем и швейцаркой Мартиной Хингис.