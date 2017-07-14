Веснина и Соареш уступили в полуфинале Уимблдоне в миксте
Российская теннисистка Елена Веснина и бразилец Бруно Соареш в полуфинале Уимблдона в миксте уступили финну Хенри Континену и британке Хизер Уотсон — 4/6, 7/6 (6), 3/6.
За 2 часа 8 минут матча Елена и Бруно сделали четыре эйса и совершили столько же ошибок при подаче. Тогда как Хенри и Хизер выполнили четырнадцать подач навылет и реализовали два
В финале смешанного турнира в Лондоне Континен и Уотсон сыграют c британцем Джейми Марреем и швейцаркой Мартиной Хингис.
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