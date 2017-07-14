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https://sport.mail.ru/news/tennis/30392852/
14 июля 2017, 22:34 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер вышел в 29-й финал турнира «Большого шлема» в своей карьере

Швейцарец Роджер Федерер, в полуфинале Уимблдона обыгравший чеха Томаша Бердыха, вышел в 29-й финал турнира «Большого шлема» в своей карьере.

Таким образом, Федерер улучшил собственный рекорд по количеству попаданий в финал «мэйджоров», а также увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя — серба Новака Джоковича, который добирался до решающей стадии турниров 21 раз.

Кроме того, Роджер вышел в свой 11-й финал Уимблдона. Также он стал вторым в списке самых возрастных финалистов британского «мэйджора», уступая только австралийцу Кену Роузуоллу, который в 1974 году в 39 лет дошёл до решающего матча.
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