Роджер Федерер вышел в 29-й финал турнира «Большого шлема» в своей карьере

Таким образом, Федерер улучшил собственный рекорд по количеству попаданий в финал «мэйджоров», а также увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя — серба Новака Джоковича, который добирался до решающей стадии турниров 21 раз.

Кроме того, Роджер вышел в свой 11-й финал Уимблдона. Также он стал вторым в списке самых возрастных финалистов британского «мэйджора», уступая только австралийцу Кену Роузуоллу, который в 1974 году в 39 лет дошёл до решающего матча.