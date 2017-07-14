«Старикам» здесь место
Вслед за 37-летней Винус Уильямс в финал лондонского турнира «Большого шлема» вышел 35-летний Роджер Федерер. В битве за восьмой титул Уимблона швейцарскому суперветерану будет противостоять хорват Марин Чилич Неудержимые.
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Видимо, что-то случилось...
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Открывать пятничную программу выпало «младшей» — и по возрасту, и по суммарному количеству титулов — паре полуфиналистов. Чемпион US Open Марин Чилич, который перед Уимблдоном дошел до финала в Queen's и имел в активе 12 выигранных матчей на траве при двух поражениях этим летом, считался фаворитом в противостоянии с Сэмом Керри. С другой стороны американец, выстрадавший, наконец, свой первый полуфинал на турнирах «Большого шлема», определенно не планировал сдаваться без боя. Обоим было что терять.
К тому же раньше теннисисты дважды играли друг против друга во Всеанглиском клубе
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
Первый сет предсказуемо докатился до
Чем дольше продолжался матч, тем сильнее сказывалась усталость на действиях американца, отыгравшего на пути к полуфиналу три пятисетовых поединка подряд. Своими ошибками марафонец Сэм отдал
Чемпион US Open-2014 впервые поспорит за титул на травяном «Шлеме». Он стал первым в истории теннисистом, «посеянным» под 7-м номером, дошедшим до финала Уимблдона. Но станет ли его семерка великолепной?
11-Й ФИНАЛ ФЕДЕРЕРА
Во втором полуфинале, напротив, очень уж упорной борьбы не ожидалось. Томаш Бердых, хоть и обыгрывал Роджера Федерера шесть раз (из 24), в последний раз — более четырех лет назад. Да и вообще в нынешнем сезоне он выглядит не совсем
В свою очередь Федерер, которого и до старта турнира называли главным претендентом на титул, во всех своих пяти матчах был ну очень убедителен. В полуфинале же он принялся больше, чем раньше, ошибаться. А Бердых, между тем, показывал игру достаточно высокого качества. Из этого и получилась достаточно интенсивная борьба.
В первом сете Федерере упустил комфортное преимущество, допустив две двойные в одном гейме, в том числе одну на
До второго в матче
Начало третьего сета было упорным. Даже семикратному чемпиону Уимблона пришлось спасаться с 0:30, а потом и отыгрывать двойной
МАКАРОВА И ВЕСНИНА СНОВА В ФИНАЛЕ
Екатерина Макарова и Елена Веснина минимум по разу сыграли в финалах каждого из мэйджоров. Два турнира — Roland Garros-2013 и US Open-2015 — олимпийские чемпионки Рио выиграли. Но непокоренные вершины еще остались. Одна из них — горячо любимый обеим теннисистками Уимблдон. Два года назад они потерпели обидное поражение в титульной встрече от Мартины Хингис и Сани Мирзы. В пятницу они подарили себе еще один шанс.
В поединке с 42-летней Кветой Пешке и
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