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14 июля 2017, 21:56 | Теннис | Спорт-Экспресс

«Старикам» здесь место

Вслед за 37-летней Винус Уильямс в финал лондонского турнира «Большого шлема» вышел 35-летний Роджер Федерер. В битве за восьмой титул Уимблона швейцарскому суперветерану будет противостоять хорват Марин Чилич Неудержимые.

Вслед за 37-летней <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> в финал Уимблдона вышел 35-летний Роджер <span class=error>Федерер</span>. Увеличить
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Открывать пятничную программу выпало «младшей» — и по возрасту, и по суммарному количеству титулов — паре полуфиналистов. Чемпион US Open Марин Чилич, который перед Уимблдоном дошел до финала в Queen's и имел в активе 12 выигранных матчей на траве при двух поражениях этим летом, считался фаворитом в противостоянии с Сэмом Керри. С другой стороны американец, выстрадавший, наконец, свой первый полуфинал на турнирах «Большого шлема», определенно не планировал сдаваться без боя. Обоим было что терять.

К тому же раньше теннисисты дважды играли друг против друга во Всеанглиском клубе лаун-тенниса и крокета — в 2009 и 2012 годах. Оба этих матча растягивались на пять сетов. Причем последний завершился со счетом 17:15 в решающем сете. Все это вместе давало основания полагать, что матч может получиться затяжным и напряженным. В итоге выяснение отношений заняло 2 часа 56 минут. Это была битва нервов, и завершилась она в пользу Чилича — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Первый сет предсказуемо докатился до тай-брейка, где оба поочередно выходили вперед, а при счете 6:6 игра была прервана, потому что кому-то на трибуне стало плохо. Когда действие возобновилось, хорват допустил две нелепые ошибки, и партия досталась Керри. В сете номер два Чилич злился, упуская брейк-пойнты в первом и пятом геймах, но вновь представившийся в седьмом шанс все же использовал. Это и решило судьбу партии.

Чем дольше продолжался матч, тем сильнее сказывалась усталость на действиях американца, отыгравшего на пути к полуфиналу три пятисетовых поединка подряд. Своими ошибками марафонец Сэм отдал тай-брейк-третьей партии. Впрочем, силы на то, чтобы выйти вперед в четвертом сете у 29-летнего теннисиста из Калифорнии откуда нашлись. Он повел 4:2, но после этого мало что мог поделать с шикарно принимавшим и беспощадно пробивавшим с задней линии соперником. Чилич взял пять из шести следующих геймов и эмоционально праздновал победу.

Чемпион US Open-2014 впервые поспорит за титул на травяном «Шлеме». Он стал первым в истории теннисистом, «посеянным» под 7-м номером, дошедшим до финала Уимблдона. Но станет ли его семерка великолепной?

11-Й ФИНАЛ ФЕДЕРЕРА

Во втором полуфинале, напротив, очень уж упорной борьбы не ожидалось. Томаш Бердых, хоть и обыгрывал Роджера Федерера шесть раз (из 24), в последний раз — более четырех лет назад. Да и вообще в нынешнем сезоне он выглядит не совсем по-чемпионски. Увидеть его в полуфинале Уимблдона мало кто ожидал. Свой четвертьфинальный матч чех выиграл на отказе травмированного Новака Джоковича и отдал сербу должное, поместив его портрет на язычок своих кроссовок — едва ли не единственное место в униформе теннисиста, где можно это сделать.

В свою очередь Федерер, которого и до старта турнира называли главным претендентом на титул, во всех своих пяти матчах был ну очень убедителен. В полуфинале же он принялся больше, чем раньше, ошибаться. А Бердых, между тем, показывал игру достаточно высокого качества. Из этого и получилась достаточно интенсивная борьба.

В первом сете Федерере упустил комфортное преимущество, допустив две двойные в одном гейме, в том числе одну на брейк-пойнте. Зато на тай-брейке подача швейцарца здорово выручила. И соперник помог, отправив мяч из выгодной позиции.

До второго в матче тай-брейка теннисты добрались, удерживая каждый свой гейм. Там у Роджера отлично работал удар справа. Взяв четыре очка подряд ударами с форхенда на вылет, он повел 5:1 и преимущества не упустил.

Начало третьего сета было упорным. Даже семикратному чемпиону Уимблона пришлось спасаться с 0:30, а потом и отыгрывать двойной брейк-пойнт — на это у него нашлись четыре классные подачи подряд. А «классический» брейк в седьмом гейме определил победителя — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Федерер, не проиграв в шести матчах ни сета, добрался до своего 11-го финала на травяном «Шлеме», где в воскресенье поспорит за восьмой титул.

МАКАРОВА И ВЕСНИНА СНОВА В ФИНАЛЕ

Екатерина Макарова и Елена Веснина минимум по разу сыграли в финалах каждого из мэйджоров. Два турнира — Roland Garros-2013 и US Open-2015 — олимпийские чемпионки Рио выиграли. Но непокоренные вершины еще остались. Одна из них — горячо любимый обеим теннисистками Уимблдон. Два года назад они потерпели обидное поражение в титульной встрече от Мартины Хингис и Сани Мирзы. В пятницу они подарили себе еще один шанс.

В поединке с 42-летней Кветой Пешке и Анной-Леной Гренефельд пара из России продемонстрировала полное взаимопонимание и гармонию — как-никак этим летом тандем отпраздновал пятилетие совместных выступлений. Макарова докучала соперницам ударами с задней линии, Веснина — шикарными свечами, обе здорово действовали у сетки. В итоге после плотного первого сета они достаточно легко взяли второй и праздновали победу — 7:5, 6:2. В финале россиянки сыграют против Чань Хаочин (Тайвань) и Моники Никулеску (Румыния).
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