Федерер вышел в финал Уимблдона, где сыграет против Чилича

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В полуфинале 35-летний швейцарец, «посеянный» на турнире под третьим номером, победил чеха Томаша Бердыха (11) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

Финал Уимблдона в мужском одиночном разряде пройдет 16 июля, соперником Федерера станет хорват Марин Чилич (7).

Федерер может установить рекорд «открытой эры» (берет начало с 1967 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) и единолично стать лидером по числу побед на Уимблдоне. На данный момент швейцарец делит первое место по этому показателю с американцем Питом Сампрасом (оба побеждали на турнире по семь раз). Помимо Уимблдона Федерер становился победителем турниров серии Большого шлема еще 11 раз.

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