Макарова и Веснина сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску в финале Уимблдона
ТАСС, 14 июля. /ТАСС/. Теннисистки
Хао-Чин Чань (Тайвань) и Моника Никулеску (Румыния) вышли в финал Уимблдона в парном разряде среди женщин — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов).
В полуфинальной встрече пара, «посеянная» на турнире под девятым номером, победила в трех сетах японку Матоко Ниномию и чешку Ренату Ворачову. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 9:7.
Финальный матч женского парного турнира Уимблдона пройдет 15 июля, соперницами
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