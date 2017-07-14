Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30392165/
14 июля 2017, 20:34 | Теннис | ТАСС

Макарова и Веснина сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску в финале Уимблдона

ТАСС, 14 июля. /ТАСС/. Теннисистки Хао-Чин Чань (Тайвань) и Моника Никулеску (Румыния) вышли в финал Уимблдона в парном разряде среди женщин — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов).

В полуфинальной встрече пара, «посеянная» на турнире под девятым номером, победила в трех сетах японку Матоко Ниномию и чешку Ренату Ворачову. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 9:7.

Финальный матч женского парного турнира Уимблдона пройдет 15 июля, соперницами Хао-Чин Чань и Никулеску станут россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Захаров и Стилер не смогли выйти в полуфинал парного Уимблдона среди юниоров

Захаров и Стилер не смогли выйти в полуфинал парного Уимблдона среди юниоров

17-летний россиянин Алексей Захаров и его ровесник чех Ондрей Стилер завершили борьбу на парном «мэйджоре» в Лондоне среди юниоров, проиграв в четвертьфинале соревнований австрийцу Юрию Родионову и чеху Михаэлю Врбенскому, — 6/7 (7), 6/7 (5).
Еще 7 новостей  Все новости

Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 12-й турнир подряд, победив на Кубке России

Француз Баргиль выиграл 13-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 12-й турнир подряд, победив на Кубке России