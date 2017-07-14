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https://sport.mail.ru/news/tennis/30391933/
14 июля 2017, 20:00 | Теннис | GoTennis.ru

Захаров и Стилер не смогли выйти в полуфинал парного Уимблдона среди юниоров

17-летний россиянин Алексей Захаров и его ровесник чех Ондрей Стилер завершили борьбу на парном «мэйджоре» в Лондоне среди юниоров, проиграв в четвертьфинале соревнований австрийцу Юрию Родионову и чеху Михаэлю Врбенскому, — 6/7 (7), 6/7 (5).

Матч длился 1 час 19 минут. Алексей и Ондрей выполнили две подачи навылет и допустили столько же двойных ошибок, а их соперники сделали четыре эйса и шесть ошибок при подаче.

В полуфинале турнира Родионов и Врбенски сразятся с американцем Себастьяном Кордой и колумбийцем Николасом Мейей.
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