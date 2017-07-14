Захаров и Стилер не смогли выйти в полуфинал парного Уимблдона среди юниоров

Матч длился 1 час 19 минут. Алексей и Ондрей выполнили две подачи навылет и допустили столько же двойных ошибок, а их соперники сделали четыре эйса и шесть ошибок при подаче.

В полуфинале турнира Родионов и Врбенски сразятся с американцем Себастьяном Кордой и колумбийцем Николасом Мейей.