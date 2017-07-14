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https://sport.mail.ru/news/tennis/30391155/
14 июля 2017, 18:37 | Теннис | GoTennis.ru

Марин Чилич стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Сэма Куэрри

Шестая ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич, в полуфинале Уимблдона взял верх над американцем Сэмом Куэрри, занимающим 28-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/4, 7/6 (3), 7/5.

Спортсмены провели на корте 2 часа 59 минут, за которые Марин сделал 25 эйсов и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Сэм выполнил тринадцать подач навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:0 в пользу хорвата.

В финале «мэйджора» в Лондоне Чилич сразится либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с чехом Томашем Бердыхом.
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