Марин Чилич стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Сэма Куэрри
Шестая ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич, в полуфинале Уимблдона взял верх над американцем Сэмом Куэрри, занимающим 28-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/4, 7/6 (3), 7/5.
Спортсмены провели на корте 2 часа 59 минут, за которые Марин сделал 25 эйсов и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Сэм выполнил тринадцать подач навылет и реализовал два
В финале «мэйджора» в Лондоне Чилич сразится либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с чехом Томашем Бердыхом.
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