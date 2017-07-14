Марин Чилич стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Сэма Куэрри

Спортсмены провели на корте 2 часа 59 минут, за которые Марин сделал 25 эйсов и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Сэм выполнил тринадцать подач навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:0 в пользу хорвата.

В финале «мэйджора» в Лондоне Чилич сразится либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с чехом Томашем Бердыхом.