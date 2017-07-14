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14 июля 2017, 18:33 | Теннис | GoTennis.ru

Опубликован заявочный список участников турнира в Атланте

Организаторы турнира BB&T Atlanta Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые с 24 по 30 июля пройдут в Атланте (США).

В частности, в список участников соревнований категории ATP 250 с призовым фондом $642,750 вошли: австралиец Ник Киргиос, южноафриканец Кевин Андерсон, американцы Джек Сок, Джон Иснер и Фрэнсис Тиафо, кореец Хён Чон.

На турнир в США также заявились Дмитрий Турсунов, Евгений Донской и Константин Кравчук. Напомним, что действующим чемпионом турнира является Ник Киргиос.
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