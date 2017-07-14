Россиянки Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов) — в парном разряде.
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В полуфинальной встрече россиянки, «посеянные» на турнире под 2-м номером, победили в двух сетах со счетом 7:5, 6:2 чешку Квету Пешке и немку
Финальный матч парного турнира Уимблдона пройдет 15 июля, соперницами россиянок станут победительницы другого полуфинального матча между парами
Веснина пробилась в финал Уимблдона в парах в третий раз в карьере, Макарова — во второй. Вместе россиянки выиграли Открытый чемпионат Франции (2013) и Открытый чемпионат США (2014).
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