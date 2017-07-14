Ли вышла в финал юниорского Уимблдона
Американская теннисистка Энн Ли пробилась в финал юниорского Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Симону Вальтерт со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
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Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Американка 1 раз подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 9 виннеров и 34 неточности.
В финале юниорского Уимблдона-2017 Энн сыграет со своей соотечественницей Клэр Лю (3). Соревнования у девушек завершатся 15 июля.
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