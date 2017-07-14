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14 июля 2017, 16:26 | Теннис | Чемпионат.com

Ли вышла в финал юниорского Уимблдона

Американская теннисистка Энн Ли пробилась в финал юниорского Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Симону Вальтерт со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Американская теннисистка <span class=error>Энн</span> Ли пробилась в финал <span class=error>юниорского</span> Уимблдона в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии <span class=error>Симону</span> <span class=error>Вальтерт</span> со счётом 7:6 (7:4) 6:1. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Американка 1 раз подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 9 виннеров и 34 неточности.

В финале юниорского Уимблдона-2017 Энн сыграет со своей соотечественницей Клэр Лю (3). Соревнования у девушек завершатся 15 июля.
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