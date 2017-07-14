Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30384454/
14 июля 2017, 11:33 | Теннис | Чемпионат.com

Девять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA сыграют на турнире в Цинциннати

Стал известен состав участниц турнира в Цинциннати, который пройдёт 12—20 августа, сообщает официальный сайт тура.

Стал известен состав участниц турнира в Цинциннати который пройдёт <nobr>12—20 августа</nobr> сообщает официальный сайт тура. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В заявку вошли девять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA: немка Анжелика Кербер, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, датчанка Каролина Возняцки, британка Йоханна Конта, россиянка Светлана Кузнецова, словачка Доминика Цибулкова и представительница Польши Агнешка Радваньска.

Также своё участие подтвердили финалистки Уимблдона-2017 американка Винус Уильямс и испанка Гарбинье Мугуруса.

В список участниц также вошли россиянки Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Источник: Маррей выбирает между операцией на бедре и длительным отдыхом

Источник: Маррей выбирает между операцией на бедре и длительным отдыхом

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей, проигравший американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6, 13 июля провёл встречу со специалистом и в ближайшее время определится со своими планами.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера