Девять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA сыграют на турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей, проигравший американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6, 13 июля провёл встречу со специалистом и в ближайшее время определится со своими планами.