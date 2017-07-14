Девять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA сыграют на турнире в Цинциннати
Стал известен состав участниц турнира в Цинциннати, который пройдёт
12—20 августа, сообщает официальный сайт тура.
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В заявку вошли девять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA: немка Анжелика Кербер, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, датчанка Каролина Возняцки, британка Йоханна Конта, россиянка Светлана Кузнецова, словачка Доминика Цибулкова и представительница Польши Агнешка Радваньска.
Также своё участие подтвердили финалистки Уимблдона-2017 американка Винус Уильямс и испанка Гарбинье Мугуруса.
В список участниц также вошли россиянки Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина.
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