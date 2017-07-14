Источник: Маррей выбирает между операцией на бедре и длительным отдыхом

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Уроженец Данблейна, испытывающий проблемы с бедром, либо перенесёт операцию, либо же предпочтёт длительный отдых, сообщает The Telegraph.

После матча с Куэрри Энди признался, что гордится своим выступлением, так как ему пришлось играть, несмотря на боли в бедре.

Источник сообщает, что Маррей вряд ли вернётся на корт до турнира в Монреале, который начнётся 7 августа.