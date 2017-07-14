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14 июля 2017, 10:47 | Теннис | Чемпионат.com

Источник: Маррей выбирает между операцией на бедре и длительным отдыхом

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей, проигравший американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6, 13 июля провёл встречу со специалистом и в ближайшее время определится со своими планами.

Первая ракетка мира британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> проигравший американцу Сэму <span class=error>Куэрри</span> в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3 4:6 7:6 (7:4) 1:6 1:6 13 июля провёл встречу со специалистом и в ближайшее время определится со своими планами. Увеличить
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Уроженец Данблейна, испытывающий проблемы с бедром, либо перенесёт операцию, либо же предпочтёт длительный отдых, сообщает The Telegraph.

После матча с Куэрри Энди признался, что гордится своим выступлением, так как ему пришлось играть, несмотря на боли в бедре.

Источник сообщает, что Маррей вряд ли вернётся на корт до турнира в Монреале, который начнётся 7 августа.
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