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13 июля 2017, 23:54 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса: Предстоящий финал с Винус — это историческое событие

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, ставшая финалисткой Уимблдона, поделилась ожиданиями от финальной встречи с американкой Винус Уильямс.

«Здорово, что я снова смогла выйти в финал «мэйджора». Это много для меня значит. В позапрошлом году в финале я уступила Серене, так что очень рада возможности это исправить.

Винус побеждала тут раз пять, у неё большой опыт выступлений в матчах такого статуса. Это будет очередной исторический финал, — цитирует Мугурусу пресс-служба турнира.

Также испанка оценила помощь своей соотечественницы Кончиты Мартинес, которая на этом турнире заменяет её постоянного тренера Сэма Сумика.

«Она отлично помогает мне справляться с нервами по ходу соревнований. Этот турнир длинный, а я ещё и приехала сюда заранее. Она отлично всё спланировала, и я чувствую себя хорошо.

Кардинально ничего не изменилось, но её присутствие придаёт мне уверенности, потому что она тут побеждала, — отметила Гарбин.
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