«Здорово, что я снова смогла выйти в финал «мэйджора». Это много для меня значит. В позапрошлом году в финале я уступила Серене, так что очень рада возможности это исправить.

Винус побеждала тут раз пять, у неё большой опыт выступлений в матчах такого статуса. Это будет очередной исторический финал, — цитирует Мугурусу пресс-служба турнира.

Также испанка оценила помощь своей соотечественницы Кончиты Мартинес, которая на этом турнире заменяет её постоянного тренера Сэма Сумика.

«Она отлично помогает мне справляться с нервами по ходу соревнований. Этот турнир длинный, а я ещё и приехала сюда заранее. Она отлично всё спланировала, и я чувствую себя хорошо.

Кардинально ничего не изменилось, но её присутствие придаёт мне уверенности, потому что она тут побеждала, — отметила Гарбин.