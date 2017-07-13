Винус Уильямс: Спрошу у Серены совета перед матчем с Мугурусой
Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над британкой Йоханной Контой в полуфинале Уимблдона, а также поделилась ожиданиями от решающей встречи с испанкой Гарбин Мугурусой.
«Я уже много раз была здесь в финале, и это
В матче с Контой публика здорово меня поддерживала. Йоханна играла очень хорошо, ни одно очко не далось мне легко. Я выкладывалась по максимуму в каждом розыгрыше, не обращая внимания на счёт, — приводит слова
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