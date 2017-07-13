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13 июля 2017, 23:02 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Спрошу у Серены совета перед матчем с Мугурусой

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над британкой Йоханной Контой в полуфинале Уимблдона, а также поделилась ожиданиями от решающей встречи с испанкой Гарбин Мугурусой.

«Я уже много раз была здесь в финале, и это по-настоящему удивительно. Я не могу желать большего, но отдам все силы ради победы в предстоящем финале. Эти две недели кажутся очень длинными, многое успело произойти за это время.

В матче с Контой публика здорово меня поддерживала. Йоханна играла очень хорошо, ни одно очко не далось мне легко. Я выкладывалась по максимуму в каждом розыгрыше, не обращая внимания на счёт, — приводит слова Уильямс-старшей пресс-служба турнира.
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