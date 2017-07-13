Марак и Павич вышли в финал британского «мэйджора» в парном разряде

Спортсмены провели на корте 4 часа 35 минут. За это время Оливер и Мате сделали 27 эйсов и три брейка, четырежды ошибившись на подаче. Тогда как Франко и Никола выполнили 15 подач навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.

В матче за титул парного «мэйджора» в Лондоне Марак и Павич сразятся с поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело.