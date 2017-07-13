Марак и Павич вышли в финал британского «мэйджора» в парном разряде
Австрийский теннисист Оливер Марак и хорват Мате Павич в полуфинале Уимблдона в парном разряде одолели хорватов Франко Скугора и Николу Мектича — 4/6, 7/5, 7/6 (4), 3/6, 15/17.
Спортсмены провели на корте 4 часа 35 минут. За это время Оливер и Мате сделали 27 эйсов и три брейка, четырежды ошибившись на подаче. Тогда как Франко и Никола выполнили 15 подач навылет и реализовали три
В матче за титул парного «мэйджора» в Лондоне Марак и Павич сразятся с поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело.
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