Веснина и Соареш сыграют в полуфинале Уимблдона в миксте
Российская теннисистка Елена Веснина и бразилец Бруно Соареш в четвертьфинале Уимблдона в миксте победили немца Андре Бегеманна и американку Николь Меликар — 7/5, 6/4.
За 1 час 22 минуты матча Елена и Бруно сделали пять эйсов и три брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Андре и Николь пять раз подали навылет и реализовали один
В полуфинале смешанного турнира в Лондоне Веснина и Соареш сыграют либо с финном Хенри Континеном и британкой Хизер Уотсон, либо с индийцем Роханом Бопанной и канадкой Габриэллой Дабровски.
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