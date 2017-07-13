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https://sport.mail.ru/news/tennis/30380575/
13 июля 2017, 21:00 | Теннис | GoTennis.ru

Веснина и Соареш сыграют в полуфинале Уимблдона в миксте

Российская теннисистка Елена Веснина и бразилец Бруно Соареш в четвертьфинале Уимблдона в миксте победили немца Андре Бегеманна и американку Николь Меликар — 7/5, 6/4.

За 1 час 22 минуты матча Елена и Бруно сделали пять эйсов и три брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Андре и Николь пять раз подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок.

В полуфинале смешанного турнира в Лондоне Веснина и Соареш сыграют либо с финном Хенри Континеном и британкой Хизер Уотсон, либо с индийцем Роханом Бопанной и канадкой Габриэллой Дабровски.
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