Веснина и Соареш сыграют в полуфинале Уимблдона в миксте

За 1 час 22 минуты матча Елена и Бруно сделали пять эйсов и три брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Андре и Николь пять раз подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок.

В полуфинале смешанного турнира в Лондоне Веснина и Соареш сыграют либо с финном Хенри Континеном и британкой Хизер Уотсон, либо с индийцем Роханом Бопанной и канадкой Габриэллой Дабровски.