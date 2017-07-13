МУГУРУСА-ЭКСПРЕСС

Обидчица Светланы Кузнецовой Гарбинье Мугруса в матче с Магдаленой Рыбариковой, завершившимся с разгромным счетом 6:1, 6:1, не отступила от того сокрушительного тенниса, который принес ей успех во встрече с россиянкой. Испанка здорово, особенно в первом сете, подавала, часто и успешно ходила к сетке, раскованно и четко пробивала слева по линии. Хотя нельзя не сказать и о том, что соперница ей здорово помогала — словачка проводила встречу достаточно пассивно и играла коротко, что Мугурусу полностью устраивало.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">- 22 winners hit<br>- 6-1, 6-1 scoreline<br>- 64 minutes played<a href="https://twitter.com/GarbiMuguruza">@GarbiMuguruza</a> returns to the <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> final - in some style... <a href="https://t.co/S7EkzB3YAj">pic.twitter.com/S7EkzB3YAj</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/885487647745085440">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Цитата 1.28 Коэффициент Winline на то, что россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина одержат верх над чешско-немецким дуэтом Анна-Лена Гренефельд/Квета Пешке в полуфинале парного разряда Уимблдона.

Рыбарикову можно понять: она пропустила семь месяцев, залечивая две разные травмы и восстанавливаясь после операции по поводу аппендицита. В начале года она располагалась в рейтинге WTA в районе 500-го места и до Уимблдона играла только на турнирах ITF. Но выступала, надо сказать, успешно — и уже в начале июля вернулась в Top-100. А тут нежданно-негаданно оказалась в полуфинале турнира «Большого шлема» — впервые в свои 28 лет. Обыграла будущую первую ракетку мира Каролину Плишкову по пути.

В четверг на Центральном корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба Магдалена выглядела скованной, и у нее действительно мало что получалось. Она смогла набрать всего 8 активно выигранных очков, а соперница по этому показателю превзошла ее почти втрое — на ее счет было записано 22. На арене, по большому счету, была только одна теннисистка, хоть после матча Мугуруса и пыталась донести до публики, что счет не отражает истинного положения вещей и что внутри ей было нелегко. Впрочем, что бы ни происходило, испанка во второй раз за три сезона вышла в финал травяного турнира «Большого шлема». В этом, по признанию Мугурусы, велика заслуга ее нынешней наставницы Кончиты Мартинес — последней испанки, побеждавшей на Уимблдоне.

— Она помогает мне справиться со стрессом, ведь турнир достаточно длинный, — отметила 23-летняя теннисистка. — Она знает, как готовиться, как тренироваться, что когда делать. Мы не придумываем ничего особенного. Но, знаете, то, что в моей команде есть кто-то, кто уже выигрывал Уимблдон, придает уверенности. Она знает, как побеждать здесь. Может быть, что-то подскажет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"She's through to the final again"<a href="https://twitter.com/GarbiMuguruza">@GarbiMuguruza</a>'s moment of victory against Magdalena Rybarikova...<a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/HeYfOJSkwU">pic.twitter.com/HeYfOJSkwU</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/885489450335305728">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТРУДЯГА УИЛЬЯМС

Цитата 40 лет не было в женском финале Уимблдона британских теннисисток. Джоанна Конта — первая британка, игравшая в Лондоне в полуфинале с 1979 года, — упустила возможность нарушить эту обидную для хозяев турнира традицию.

Еще один человек, кто отлично знает, каково это — завоевывать трофеи на лондонской траве, это Винус Уильямс. Она делала это пять раз. А в четверг добыла путевку в свой девятый в карьере и первый с 2009 года уимблдонский финал. Для этого ей пришлось оставить не у дел фаворитку публики Джоанну Конту, положив конец большим ожиданиям всей теннисной Великобритании.

— Конта играла хорошо. Ни одно очко не далось мне легко, — рассказала американка после матча. — Я просто старалась завершить в свою пользу каждый розыгрыш, потом следующий, и вдруг все закончилось.

Обе теннисистки хорошо подавали и обменивались глубокими плоскими ударами с задней линии, и в первых восьми геймах уверенно удерживали свои подачи. Первой — при 4:4 в стартовом сете — на волоске повисла Уильямс. Но благодаря хорошим подачам она отыграла оба брейк-пойнта, удержала гейм, и тут же Конта, наошибавшись, отдала ей свой, а вместе с ним и сет — 6:4. Вторая партия далась 37-летней американке уже легче: ранний брейк обеспечил комфортное преимущество, а при счете 5:2 она взяла еще один гейм на приеме и праздновала победу — 6:4, 6:2. Удивительно, но старшая из сестер Уильямс, пропавшая было в тени младшей и кем только словесно не отправленная на пенсию, сыграет титульной встрече на втором турнире «Большого шлема» за сезон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Make that 87 <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> singles wins for <a href="https://twitter.com/Venuseswilliams">@Venuseswilliams</a> - the most by any active female player... <a href="https://t.co/e8sKU8e4PO">pic.twitter.com/e8sKU8e4PO</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/885518547325251585">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Уимблдон же, едва не заскучавший в отсутствие ярчайших звезд, в конечно итоге, получил чуть ли не лучший из возможных финал. Молодая испанка с определенным опытом и зажигательной почти идеальной игрой против мудрой, неутомимой, ни с кем не сравнимой американки, не желающей сдаваться во власть времени и готовой удивлять бесконечно, — это будет действительно здорово.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A wonderful sight.<br><br>2017 <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> finalist <a href="https://twitter.com/Venuseswilliams">@Venuseswilliams</a> just can't stop smiling ? <a href="https://t.co/gwy3dj883q">pic.twitter.com/gwy3dj883q</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/885519640935505920">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>