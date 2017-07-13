Неудержимые. Мугуруса и Уильямс-старшая — в финале Уимблдона
Женский чемпионский титул Уимблдона разыграют испанка Гарбинье Муругуса и американка Винус Уильямс, которые уверенно провели свои полуфинальные матчи против Магдалены Рыбариковой и Джоанны Конты.
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Обидчица Светланы Кузнецовой Гарбинье Мугруса в матче с Магдаленой Рыбариковой, завершившимся с разгромным счетом 6:1, 6:1, не отступила от того сокрушительного тенниса, который принес ей успех во встрече с россиянкой. Испанка здорово, особенно в первом сете, подавала, часто и успешно ходила к сетке, раскованно и четко пробивала слева по линии. Хотя нельзя не сказать и о том, что соперница ей здорово помогала — словачка проводила встречу достаточно пассивно и играла коротко, что Мугурусу полностью устраивало.
Рыбарикову можно понять: она пропустила семь месяцев, залечивая две разные травмы и восстанавливаясь после операции по поводу аппендицита. В начале года она располагалась в рейтинге WTA в районе 500-го места и до Уимблдона играла только на турнирах ITF. Но выступала, надо сказать, успешно — и уже в начале июля вернулась в Top-100. А тут
В четверг на Центральном корте Всеанглийского
— Она помогает мне справиться со стрессом, ведь турнир достаточно длинный, — отметила 23-летняя теннисистка. — Она знает, как готовиться, как тренироваться, что когда делать. Мы не придумываем ничего особенного. Но, знаете, то, что в моей команде есть
ТРУДЯГА УИЛЬЯМС
Еще один человек, кто отлично знает, каково это — завоевывать трофеи на лондонской траве, это Винус Уильямс. Она делала это пять раз. А в четверг добыла путевку в свой девятый в карьере и первый с 2009 года уимблдонский финал. Для этого ей пришлось оставить не у дел фаворитку публики Джоанну Конту, положив конец большим ожиданиям всей теннисной Великобритании.
— Конта играла хорошо. Ни одно очко не далось мне легко, — рассказала американка после матча. — Я просто старалась завершить в свою пользу каждый розыгрыш, потом следующий, и вдруг все закончилось.
Обе теннисистки хорошо подавали и обменивались глубокими плоскими ударами с задней линии, и в первых восьми геймах уверенно удерживали свои подачи. Первой — при 4:4 в стартовом сете — на волоске повисла Уильямс. Но благодаря хорошим подачам она отыграла оба
Уимблдон же, едва не заскучавший в отсутствие ярчайших звезд, в конечно итоге, получил чуть ли не лучший из возможных финал. Молодая испанка с определенным опытом и зажигательной почти идеальной игрой против мудрой, неутомимой, ни с кем не сравнимой американки, не желающей сдаваться во власть времени и готовой удивлять бесконечно, — это будет действительно здорово.
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