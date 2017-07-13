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13 июля 2017, 20:51 | Теннис | Спорт-Экспресс

Неудержимые. Мугуруса и Уильямс-старшая — в финале Уимблдона

Женский чемпионский титул Уимблдона разыграют испанка Гарбинье Муругуса и американка Винус Уильямс, которые уверенно провели свои полуфинальные матчи против Магдалены Рыбариковой и Джоанны Конты.

Женский титул Уимблдона разыграют <span class=error>Гарбинье</span> Муругуса и <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span>. Увеличить
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МУГУРУСА-ЭКСПРЕСС

Обидчица Светланы Кузнецовой Гарбинье Мугруса в матче с Магдаленой Рыбариковой, завершившимся с разгромным счетом 6:1, 6:1, не отступила от того сокрушительного тенниса, который принес ей успех во встрече с россиянкой. Испанка здорово, особенно в первом сете, подавала, часто и успешно ходила к сетке, раскованно и четко пробивала слева по линии. Хотя нельзя не сказать и о том, что соперница ей здорово помогала — словачка проводила встречу достаточно пассивно и играла коротко, что Мугурусу полностью устраивало.

Рыбарикову можно понять: она пропустила семь месяцев, залечивая две разные травмы и восстанавливаясь после операции по поводу аппендицита. В начале года она располагалась в рейтинге WTA в районе 500-го места и до Уимблдона играла только на турнирах ITF. Но выступала, надо сказать, успешно — и уже в начале июля вернулась в Top-100. А тут нежданно-негаданно оказалась в полуфинале турнира «Большого шлема» — впервые в свои 28 лет. Обыграла будущую первую ракетку мира Каролину Плишкову по пути.

В четверг на Центральном корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба Магдалена выглядела скованной, и у нее действительно мало что получалось. Она смогла набрать всего 8 активно выигранных очков, а соперница по этому показателю превзошла ее почти втрое — на ее счет было записано 22. На арене, по большому счету, была только одна теннисистка, хоть после матча Мугуруса и пыталась донести до публики, что счет не отражает истинного положения вещей и что внутри ей было нелегко. Впрочем, что бы ни происходило, испанка во второй раз за три сезона вышла в финал травяного турнира «Большого шлема». В этом, по признанию Мугурусы, велика заслуга ее нынешней наставницы Кончиты Мартинес — последней испанки, побеждавшей на Уимблдоне.

— Она помогает мне справиться со стрессом, ведь турнир достаточно длинный, — отметила 23-летняя теннисистка. — Она знает, как готовиться, как тренироваться, что когда делать. Мы не придумываем ничего особенного. Но, знаете, то, что в моей команде есть кто-то, кто уже выигрывал Уимблдон, придает уверенности. Она знает, как побеждать здесь. Может быть, что-то подскажет.

ТРУДЯГА УИЛЬЯМС

Еще один человек, кто отлично знает, каково это — завоевывать трофеи на лондонской траве, это Винус Уильямс. Она делала это пять раз. А в четверг добыла путевку в свой девятый в карьере и первый с 2009 года уимблдонский финал. Для этого ей пришлось оставить не у дел фаворитку публики Джоанну Конту, положив конец большим ожиданиям всей теннисной Великобритании.

— Конта играла хорошо. Ни одно очко не далось мне легко, — рассказала американка после матча. — Я просто старалась завершить в свою пользу каждый розыгрыш, потом следующий, и вдруг все закончилось.

Обе теннисистки хорошо подавали и обменивались глубокими плоскими ударами с задней линии, и в первых восьми геймах уверенно удерживали свои подачи. Первой — при 4:4 в стартовом сете — на волоске повисла Уильямс. Но благодаря хорошим подачам она отыграла оба брейк-пойнта, удержала гейм, и тут же Конта, наошибавшись, отдала ей свой, а вместе с ним и сет — 6:4. Вторая партия далась 37-летней американке уже легче: ранний брейк обеспечил комфортное преимущество, а при счете 5:2 она взяла еще один гейм на приеме и праздновала победу — 6:4, 6:2. Удивительно, но старшая из сестер Уильямс, пропавшая было в тени младшей и кем только словесно не отправленная на пенсию, сыграет титульной встрече на втором турнире «Большого шлема» за сезон.

Уимблдон же, едва не заскучавший в отсутствие ярчайших звезд, в конечно итоге, получил чуть ли не лучший из возможных финал. Молодая испанка с определенным опытом и зажигательной почти идеальной игрой против мудрой, неутомимой, ни с кем не сравнимой американки, не желающей сдаваться во власть времени и готовой удивлять бесконечно, — это будет действительно здорово.
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