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13 июля 2017, 20:52 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Макинрой: Рыбарикова упустила шанс всей своей жизни. Ей должно быть стыдно

Экс-первая ракетка мира, американец Джон Макинрой, прокомментировал победу испанки Гарбинье Мугурусы над словачкой Магдаленой Рыбариковой в полуфинале Уимблдона.

«Магдалене должно быть стыдно. Для неё это был шанс всей жизни, но она не смогла им воспользоваться и потерпела совершенно безвольное поражение.

У неё не получилось абстрагироваться от того, что она является 84-й ракеткой мира. Потому и борьбы в полуфинале не было вовсе, — приводит слова Макинроя агентство BBC.
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