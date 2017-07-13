Джон Макинрой: Рыбарикова упустила шанс всей своей жизни. Ей должно быть стыдно

«Магдалене должно быть стыдно. Для неё это был шанс всей жизни, но она не смогла им воспользоваться и потерпела совершенно безвольное поражение.

У неё не получилось абстрагироваться от того, что она является 84-й ракеткой мира. Потому и борьбы в полуфинале не было вовсе, — приводит слова Макинроя агентство BBC.