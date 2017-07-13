Джон Макинрой: Рыбарикова упустила шанс всей своей жизни. Ей должно быть стыдно
Экс-первая ракетка мира, американец Джон Макинрой, прокомментировал победу испанки Гарбинье Мугурусы над словачкой Магдаленой Рыбариковой в полуфинале Уимблдона.
«Магдалене должно быть стыдно. Для неё это был шанс всей жизни, но она не смогла им воспользоваться и потерпела совершенно безвольное поражение.
У неё не получилось абстрагироваться от того, что она является 84-й ракеткой мира. Потому и борьбы в полуфинале не было вовсе, — приводит слова Макинроя агентство BBC.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter