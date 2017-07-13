Wimbledon. Кубот и Мело стали финалистами парных соревнований

Встреча продлилась 3 часа 32 минуты. Лукаш и Марсело сделали четыре эйса и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Хенри и Джон выполнили десять подач навылет, реализовали два брейк-пойнта и допустили семь двойных ошибок.

В финале парного «мэйджора» в Лондоне Кубот и Мело сыграют либо с хорватами Франко Скугором и Николой Мектичем, либо с австрийцем Оливером Мараком и Мате Павичем.