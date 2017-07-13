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https://sport.mail.ru/news/tennis/30380129/
13 июля 2017, 19:55 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Кубот и Мело стали финалистами парных соревнований

Польский теннисист Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело вышли в финал Уимблдона в парном разряде, победив финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса, — 6/3, 6/7 (4), 6/2, 4/6, 9/7.

Встреча продлилась 3 часа 32 минуты. Лукаш и Марсело сделали четыре эйса и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Хенри и Джон выполнили десять подач навылет, реализовали два брейк-пойнта и допустили семь двойных ошибок.

В финале парного «мэйджора» в Лондоне Кубот и Мело сыграют либо с хорватами Франко Скугором и Николой Мектичем, либо с австрийцем Оливером Мараком и Мате Павичем.
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