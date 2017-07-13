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13 июля 2017, 18:42 | Теннис | Р-Спорт

Винус Уильямс стала соперницей Гарбинье Мугурусы по финалу Уимблдона

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Американка Винус Уильямс стала второй финалисткой Уимблдонского теннисного турнира.

Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> стала второй <span class=error>финалисткой</span> Уимблдонского теннисного турнира. Увеличить
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Уильямс, посеянная под десятым номером, в полуфинале переиграла шестую ракетку турнира британку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

Соперницей Уильямс по финалу станет испанка Гарбинье Мугуруса (14-й номер посева), выбившая из борьбы словачку Магдалену Рыбарикову.

Для 37-летней Уильямс субботний финал станет девятым на Уимблдоне в одиночном разряде, для 23-летней Мугурусы — вторым.
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