Винус Уильямс стала соперницей Гарбинье Мугурусы по финалу Уимблдона

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Уильямс, посеянная под десятым номером, в полуфинале переиграла шестую ракетку турнира британку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

Соперницей Уильямс по финалу станет испанка Гарбинье Мугуруса (14-й номер посева), выбившая из борьбы словачку Магдалену Рыбарикову.

Для 37-летней Уильямс субботний финал станет девятым на Уимблдоне в одиночном разряде, для 23-летней Мугурусы — вторым.