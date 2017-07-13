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13 июля 2017, 17:04 | Теннис | Чемпионат.com

Мугуруса разгромила Рыбарикову в полуфинале Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса (14) вышла в финал Уимблдона, отдав всего два гейма представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой — 6:1, 6:1.

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Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Уроженка Каракаса трижды подала навылет, активно выиграла 22 очка и совершила 11 невынужденных ошибок. На счету Магдалены 3 эйса, 8 виннеров и 11 неточностей.

В финале Мугуруса сыграет либо с американкой Винус Уильямс (10), либо с британкой Йоханной Контой (6).
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