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13 июля 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Софья Лансере вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

16-летняя российская теннисистка Софья Лансере в четвертьфинале Уимблдона среди девушек взяла верх над 15-летней американкой Уитни Осуйве — 7/5, 6/3.

16-летняя российская теннисистка Софья <span class=error>Лансере</span> в четвертьфинале Уимблдона среди девушек взяла верх над 15-летней американкой <span class=error>Уитни</span> <span class=error>Осуйве</span> — 7/5 6/3. Увеличить
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За 1 час 13 минут матча Софья реализовала пять брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Тогда как Уитни сделала три брейка и трижды ошибалась при подаче.

В полуфинале соревнований Лансере сыграет либо с канадкой Кэрстон Брэнстин, либо с американкой Клэр Лиу.
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