Софья Лансере вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

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За 1 час 13 минут матча Софья реализовала пять брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Тогда как Уитни сделала три брейка и трижды ошибалась при подаче.

В полуфинале соревнований Лансере сыграет либо с канадкой Кэрстон Брэнстин, либо с американкой Клэр Лиу.