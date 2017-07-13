Софья Лансере вышла в полуфинал юниорского Уимблдона
16-летняя российская теннисистка Софья Лансере в четвертьфинале Уимблдона среди девушек взяла верх над 15-летней американкой Уитни Осуйве — 7/5, 6/3.
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За 1 час 13 минут матча Софья реализовала пять
В полуфинале соревнований Лансере сыграет либо с канадкой Кэрстон Брэнстин, либо с американкой Клэр Лиу.
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