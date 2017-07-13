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13 июля 2017, 15:44 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль назван лучшим холостяком Тура по версии Eurosport (видео)

Корреспонденты телеканала Eurosport составили рейтинг лучших холостяков АТР-Тура.

Корреспонденты телеканала Eurosport составили рейтинг лучших холостяков <nobr>АТР-Тура.</nobr> Увеличить
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Первое место в списке досталось испанцу Рафаэлю Надалю, вторую строчку заняли братья Зверевы, на третьей позиции оказался австралиец Ник Киргиос, на четвёртой — австриец Доминик Тим, а на пятой — француз Гаэль Монфис.
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