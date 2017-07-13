В сети восхитились ударом Федерера в четвертьфинале Уимблдона
Болельщики выразили восхищение обводящим ударом швейцарского теннисиста Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона с канадцем Милошем Раоничем. Видео опубликовано на странице австралийского фаната по имени Адам Джозеф в Twitter.
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В комментариях пользователи сети называют 35-летнего швейцарца волшебником и зверем.
Матч Федерера и Раонича прошел в среду, 12 июля, и завершился победой швейцарца со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). Эффектный обводящий удар был выполнен на
В полуфинале семикратный победитель Уимблдона сыграет с чехом Томашем Бердыхом, игравшим в финале британского турнира «Большого шлема» в 2010 году. Встреча пройдет в пятницу, 14 июля.
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