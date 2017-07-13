В сети восхитились ударом Федерера в четвертьфинале Уимблдона

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«Я по-прежнему не понимаю, как Роджер Федерер выполнил этот форхэнд. Точно в середину чертовой линии. Магия», — написал болельщик.

В комментариях пользователи сети называют 35-летнего швейцарца волшебником и зверем.

Матч Федерера и Раонича прошел в среду, 12 июля, и завершился победой швейцарца со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). Эффектный обводящий удар был выполнен на тай-брейке третьего сета при счете 4:3 в пользу Федерера и принес ему решающее преимущество в мини-брейк.

В полуфинале семикратный победитель Уимблдона сыграет с чехом Томашем Бердыхом, игравшим в финале британского турнира «Большого шлема» в 2010 году. Встреча пройдет в пятницу, 14 июля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I still don't understand how Roger Federer hit this forehand. RIGHT ON THE MIDDLE OF THE DAMN LINE. Pure magic. <a href="https://t.co/sA69aszxVR">pic.twitter.com/sA69aszxVR</a></p>— Adam Joseph (@AdamJosephSport) <a href="https://twitter.com/AdamJosephSport/status/885418122601046016">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>