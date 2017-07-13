Мартин Хингис: Восхищаюсь Федерером и Сереной

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«Чтобы так долго оставаться на вершине, нужно очень любить то, чем занимаешься — это ключ к успеху. Я вот делала несколько пауз в карьере. Конечно, я скучала по теннису, но мне не нравилось бросать всё и уезжать из дома.