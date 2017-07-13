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13 июля 2017, 14:38 | Теннис | GoTennis.ru

Мартин Хингис: Восхищаюсь Федерером и Сереной

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис прокомментировала тот факт, что Роджер Федерер и Серена Уильямс были признаны лучшими теннисистами года по версии ESPN.

Швейцарская теннисистка <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Хингис</span> прокомментировала тот факт что Роджер <span class=error>Федерер</span> и <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> были признаны лучшими теннисистами года по версии <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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«Чтобы так долго оставаться на вершине, нужно очень любить то, чем занимаешься — это ключ к успеху. Я вот делала несколько пауз в карьере. Конечно, я скучала по теннису, но мне не нравилось бросать всё и уезжать из дома.

Справляться с давлением и жаждать побед очень трудно. Поэтому я и восхищаюсь Федерером и Сереной, — цитирует Хингис пресс-служба WTA.
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