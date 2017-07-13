Вера Звонарёва: Сейчас я играю в десять раз хуже, чем раньше

«Знаю, на что я способна, и помню, на каком уровне действовала раньше. Сейчас я играю в десять раз хуже — это обидно. Но мне всё равно нравится теннис.



Я люблю турниры, тренировки, подготовку — это круто. Люблю, когда вокруг судьи и болбои. Мне нравится посещать новые страны и встречаться с поклонниками. Ко мне подходят дети и просят сфотографироваться и дать автограф», — цитирует Звонарёву пресс-служба Тура.