Вера Звонарёва: Сейчас я играю в десять раз хуже, чем раньше
Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась впечатлениями от возвращения в Тур.
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«Знаю, на что я способна, и помню, на каком уровне действовала раньше. Сейчас я играю в десять раз хуже — это обидно. Но мне всё равно нравится теннис.
Я люблю турниры, тренировки, подготовку — это круто. Люблю, когда вокруг судьи и болбои. Мне нравится посещать новые страны и встречаться с поклонниками. Ко мне подходят дети и просят сфотографироваться и дать автограф», — цитирует Звонарёву
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