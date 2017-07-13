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https://sport.mail.ru/news/tennis/30375980/
13 июля 2017, 14:24 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва: Сейчас я играю в десять раз хуже, чем раньше

Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась впечатлениями от возвращения в Тур.

Российская теннисистка Вера <span class=error>Звонарёва</span> поделилась впечатлениями от возвращения в Тур. Увеличить
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«Знаю, на что я способна, и помню, на каком уровне действовала раньше. Сейчас я играю в десять раз хуже — это обидно. Но мне всё равно нравится теннис.

Я люблю турниры, тренировки, подготовку — это круто. Люблю, когда вокруг судьи и болбои. Мне нравится посещать новые страны и встречаться с поклонниками. Ко мне подходят дети и просят сфотографироваться и дать автограф», — цитирует Звонарёву пресс-служба Тура.
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