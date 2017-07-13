Мария Шарапова вошла в консультационный совет американской финансовой компании

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Контракт россиянки рассчитан на пять лет. В обязанности Шараповой будет входит контроль за качеством оказания услуг клиентам-женщинам.

По информации источника, в UBS надеются, что образ Марии поможет компании привлечь инвесторов женского пола.

Напомним, что Шарапова проходит процесс восстановления после травмы, полученной в Риме.