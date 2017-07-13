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13 июля 2017, 13:58 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова вошла в консультационный совет американской финансовой компании

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в консультационный совет американской компании UBS Wealth Management, сообщает Financial News.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> вошла в консультационный совет американской компании UBS Wealth Management сообщает Financial <span class=error>News</span>. Увеличить
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Контракт россиянки рассчитан на пять лет. В обязанности Шараповой будет входит контроль за качеством оказания услуг клиентам-женщинам.

По информации источника, в UBS надеются, что образ Марии поможет компании привлечь инвесторов женского пола.

Напомним, что Шарапова проходит процесс восстановления после травмы, полученной в Риме.
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