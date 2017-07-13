Мария Шарапова вошла в консультационный совет американской финансовой компании
Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в консультационный совет американской компании UBS Wealth Management, сообщает Financial News.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракт россиянки рассчитан на пять лет. В обязанности Шараповой будет входит контроль за качеством оказания услуг
По информации источника, в UBS надеются, что образ Марии поможет компании привлечь инвесторов женского пола.
Напомним, что Шарапова проходит процесс восстановления после травмы, полученной в Риме.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter