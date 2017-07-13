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https://sport.mail.ru/news/tennis/30374259/
13 июля 2017, 12:40 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Не хочу травить организм таблетками или делать операцию

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о состоянии своего локтя.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович рассказал о состоянии своего локтя. Увеличить
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«Конечно, врачи посоветуют операцию, но я не хочу этого. Так же не хочу травить организм лекарствами. Мне нужен длительный перерыв — это поможет телу и духу. Всю жизнь я как в школе, и даже не получаю выговоров. Теперь прогуляю целый семестр.

Пока что ни один врач не предложил мне чёткого плана — все советуют разное. Раньше травма не напоминала о себе постоянно, но сегодняшнее моё состояние недопустимо. Я вынужден сделать паузу.

Травмы — это часть профессионального спорта, он очень требователен к организму», — цитирует Новака Sport360.
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