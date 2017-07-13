Новак Джокович: Не хочу травить организм таблетками или делать операцию

«Конечно, врачи посоветуют операцию, но я не хочу этого. Так же не хочу травить организм лекарствами. Мне нужен длительный перерыв — это поможет телу и духу. Всю жизнь я как в школе, и даже не получаю выговоров. Теперь прогуляю целый семестр.



Пока что ни один врач не предложил мне чёткого плана — все советуют разное. Раньше травма не напоминала о себе постоянно, но сегодняшнее моё состояние недопустимо. Я вынужден сделать паузу.



Травмы — это часть профессионального спорта, он очень требователен к организму», — цитирует Новака Sport360.