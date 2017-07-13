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13 июля 2017, 11:59 | Теннис | GoTennis.ru

Жиль Мюллер: Не знаю, как мне вообще удалось взять четвёртый сет

Люксембургский теннисист Жиль Мюллер прокомментировал поражение от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Уимблдона.

Люксембургский теннисист <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> прокомментировал поражение от хорвата Марина <span class=error>Чилича</span> в четвертьфинале Уимблдона. Увеличить
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«Я очень круто провёл начало встречи, а затем Марин взял сет и начал играть активнее. В четвёртой партии он точно был лучше меня и доминировал — не знаю, как я вообще выиграл тот сет.

Начало решающей партии было трудным — он действовал очень мощно и сразу сделал брейк. С таким трудно бороться, особенно если только что ты отыгрался, — цитирует Мюллера пресс-служба АТР.
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