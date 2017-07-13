Жиль Мюллер: Не знаю, как мне вообще удалось взять четвёртый сет
Люксембургский теннисист Жиль Мюллер прокомментировал поражение от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Уимблдона.
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«Я очень круто провёл начало встречи, а затем Марин взял сет и начал играть активнее. В четвёртой партии он точно был лучше меня и доминировал — не знаю, как я вообще выиграл тот сет.
Начало решающей партии было трудным — он действовал очень мощно и сразу сделал брейк. С таким трудно бороться, особенно если только что ты отыгрался, — цитирует Мюллера
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