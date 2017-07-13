Жиль Мюллер: Не знаю, как мне вообще удалось взять четвёртый сет

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«Я очень круто провёл начало встречи, а затем Марин взял сет и начал играть активнее. В четвёртой партии он точно был лучше меня и доминировал — не знаю, как я вообще выиграл тот сет.