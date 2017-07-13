Макарова и Веснина остались вдвоем
Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного Уимблдона,
по-разному сыграв в миксте, а Светлана Кузнецова покидает и парный разряд, уступив вместе с Кристиной Младенович в матче, где они были явными фаворитами.
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Видимо, что-то случилось...
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Макарова / Веснина (Россия, 2) — Барти / Деллакуа (Австралия, 8) — 6:4, 4:6, 6:4.
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина продолжают борьбу за победу на Уимблдоне, пытаясь сделать предпоследний шаг к сборке «карьерного шлема» в женском парном разряде.
На данный момент в активе российских девушек есть победы на «Ролан Гаррос» и US Open, а также финалы на Australian Open и Уимблдоне.
В тандеме Макарова с Весниной добирались в Лондоне до решающей встречи в 2015 году, но уступили индийке Сане Мирзе и швейцарке Мартине Хингис. Веснина была в финале еще и в 2010 году, когда вместе с Верой Звонаревой уступила американке Ване Кинг и казахстанке Ярославе Шведовой.
Очередным шагом к заветному уимблдонскому трофею для одной из лучших женских пар мира стал четвертьфинальный матч против посеянных в Лондоне восьмыми австралиек Эшли Барти и Кейси Деллакуа.
Начало матча получилось для россиянок уверенным — они быстро взяли чужую подачу, после практически без привычной для женского парного тенниса нервотрепки довели дело до победы — 6:4.
Вроде бы все шло вполне нормально, но на этот раз уже Макарова с Весниной проиграли собственную подачу, причем случилось это в самый неподходящий момент — при счете 4:5.
На подаче Весниной все пошло не так с самого начала, и в итоге австралийки не просто выиграли гейм, а вместе с ним и сет, но сделали это под «ноль».
В третьем сете решающим оказался «знаковый» для тенниса седьмой гейм. При счете 3:3, когда соперницы необычно уверенно для парного тенниса играли на своих подачах, дрогнула Кейси Деллакуа.
В ее гейме уже для австралиек все пошло не лучшим образом, Веснина с Макаровой добились
Дальнейшее для фавориток оказалось делом техники — они уверенно выиграли оба оставшихся гейма на своих подачах и почти за два часа добрались до полуфинала Уимблдона-2017.
Ниномия / Ворачова (Япония / Чехия) — Кузнецова / Младенович (Россия / Франция) — 6:4, 6:4.
А вот еще одной россиянке, остававшейся до 12 июля в сетке парного разряда, сыграть в полуфинале не доведется. Светлана Кузнецова вместе с француженкой Кристиной Младенович покидают турнир, хотя вполне могли рассчитывать на победу в поединке с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворачовой.
Что в первом, что во втором сете роковыми для
Надо отметить, что виновна в поражении не только россиянка, но и ее партнерша, с которой они так и не наладили взаимодействие. За весь матч Кузнецова и Младенович не добились ни одного
Веснина / Суарес (Россия / Бразилия, 2) — Крейчикова / Винус (Чехия / Новая Зеландия, 15) — 6:7 (4−7), 6:4, 6:2.
Продолжит соревноваться Веснина и в миксте, где она дважды играла на Уимблдоне в финалах, но тоже еще никогда не побеждала.
Вместе с бразильцем Бруно Суаресом Елена с огромным трудом сломила сопротивление интернационального тандема молодой чешки Барборы Крейчиковой и новозеландца Майкла Винуса.
Упорная борьба завязалась с первых геймов партии и на пути к
Во втором сете тандемы уверенно брали свои подачи, не оставляя шансов на брейки, до седьмого гейма, когда Крейчикова вновь дрогнула, начав с 0:40. Один
В заключительной партии Веснина и Суарес сразу сделали брейк, но в четвертом гейме проиграли уже свою подачу, позволив соперникам восстановить паритет. Впрочем, ненадолго — оставшиеся четыре гейма прошли под диктовку второй пары посева микста, приведя ее к победе — 6:2.
Рэй / Скупски (Великобритания) — Макарова / Мирный (Россия / Белоруссия, 12) — 5:7, 6:4, 9:7.
Еще более драматичным получилось сражение, в котором Макарова с белорусом Максимом Мирным пытались пройти британскую пару Джоселин Рэй / Кеннет Скупски.
В первом сете Макарова с Мирным первыми сделали брейк, но не смогли подать на сет при счете 5:4, однако все равно довели дело до победы, реализовав второй
Развить успех, к сожалению, не удалось. Во втором сете британцы сделали брейк в пятом гейме, и этого хватило для общего успеха в партии, а в драматичном заключительном сете инициатива постоянно была на стороне Елены и Максима, которые даже вели с брейком, но отдали преимущество, а затем уступили в концовке во многом
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