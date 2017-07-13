Макарова и Веснина остались вдвоем

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Макарова / Веснина (Россия, 2) — Барти / Деллакуа (Австралия, 8) — 6:4, 4:6, 6:4.

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина продолжают борьбу за победу на Уимблдоне, пытаясь сделать предпоследний шаг к сборке «карьерного шлема» в женском парном разряде.

На данный момент в активе российских девушек есть победы на «Ролан Гаррос» и US Open, а также финалы на Australian Open и Уимблдоне.

В тандеме Макарова с Весниной добирались в Лондоне до решающей встречи в 2015 году, но уступили индийке Сане Мирзе и швейцарке Мартине Хингис. Веснина была в финале еще и в 2010 году, когда вместе с Верой Звонаревой уступила американке Ване Кинг и казахстанке Ярославе Шведовой.

Очередным шагом к заветному уимблдонскому трофею для одной из лучших женских пар мира стал четвертьфинальный матч против посеянных в Лондоне восьмыми австралиек Эшли Барти и Кейси Деллакуа.

Начало матча получилось для россиянок уверенным — они быстро взяли чужую подачу, после практически без привычной для женского парного тенниса нервотрепки довели дело до победы — 6:4.

Вроде бы все шло вполне нормально, но на этот раз уже Макарова с Весниной проиграли собственную подачу, причем случилось это в самый неподходящий момент — при счете 4:5.

На подаче Весниной все пошло не так с самого начала, и в итоге австралийки не просто выиграли гейм, а вместе с ним и сет, но сделали это под «ноль».

В третьем сете решающим оказался «знаковый» для тенниса седьмой гейм. При счете 3:3, когда соперницы необычно уверенно для парного тенниса играли на своих подачах, дрогнула Кейси Деллакуа.

В ее гейме уже для австралиек все пошло не лучшим образом, Веснина с Макаровой добились брейк-пойнта на счете 15:40 и сразу же его реализовали.

Дальнейшее для фавориток оказалось делом техники — они уверенно выиграли оба оставшихся гейма на своих подачах и почти за два часа добрались до полуфинала Уимблдона-2017.

Ниномия / Ворачова (Япония / Чехия) — Кузнецова / Младенович (Россия / Франция) — 6:4, 6:4.

А вот еще одной россиянке, остававшейся до 12 июля в сетке парного разряда, сыграть в полуфинале не доведется. Светлана Кузнецова вместе с француженкой Кристиной Младенович покидают турнир, хотя вполне могли рассчитывать на победу в поединке с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворачовой.

Что в первом, что во втором сете роковыми для российско-французского тандема оказались подачи Светланы. В седьмом гейме первой партии их сгубили две двойные ошибки, а в девятом гейме второго сета Кузнецова добавила к ним еще одну, при счете 0:40…

Надо отметить, что виновна в поражении не только россиянка, но и ее партнерша, с которой они так и не наладили взаимодействие. За весь матч Кузнецова и Младенович не добились ни одного брейк-пойнта, закономерно уступив.

Веснина / Суарес (Россия / Бразилия, 2) — Крейчикова / Винус (Чехия / Новая Зеландия, 15) — 6:7 (4−7), 6:4, 6:2.

Продолжит соревноваться Веснина и в миксте, где она дважды играла на Уимблдоне в финалах, но тоже еще никогда не побеждала.

Вместе с бразильцем Бруно Суаресом Елена с огромным трудом сломила сопротивление интернационального тандема молодой чешки Барборы Крейчиковой и новозеландца Майкла Винуса.

Упорная борьба завязалась с первых геймов партии и на пути к тай-брейку в первом сете соперники обменялись брейками на подачах девушек в седьмом и восьмом геймах. Тот факт, что Суарес с Весниной отыгрывались, не помог им на тай-брейке, где успех сопутствовал Винусу и Крейчиковой — 7−4.

Во втором сете тандемы уверенно брали свои подачи, не оставляя шансов на брейки, до седьмого гейма, когда Крейчикова вновь дрогнула, начав с 0:40. Один брейк-пойнт отыграть удалось, но не более того, и равновесие по сетам восстановилось.

В заключительной партии Веснина и Суарес сразу сделали брейк, но в четвертом гейме проиграли уже свою подачу, позволив соперникам восстановить паритет. Впрочем, ненадолго — оставшиеся четыре гейма прошли под диктовку второй пары посева микста, приведя ее к победе — 6:2.

Рэй / Скупски (Великобритания) — Макарова / Мирный (Россия / Белоруссия, 12) — 5:7, 6:4, 9:7.

Еще более драматичным получилось сражение, в котором Макарова с белорусом Максимом Мирным пытались пройти британскую пару Джоселин Рэй / Кеннет Скупски.

В первом сете Макарова с Мирным первыми сделали брейк, но не смогли подать на сет при счете 5:4, однако все равно довели дело до победы, реализовав второй брейк-пойнт на подаче Рэй при счете 6:5 в свою пользу.