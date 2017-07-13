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https://sport.mail.ru/news/tennis/30372757/
13 июля 2017, 10:59 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер и Серена Уильямс признаны лучшими теннисистами года по версии ESPN

В Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония вручения престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учреждённой американским спортивным телеканалом ESPN.

В <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> (США) состоялась церемония вручения престижной премии <span class=error>ESPY</span> (Excellence in Sports Performance Yearly Award) учреждённой американским спортивным телеканалом <span class=error>ESPN</span>. В номинации Теннисистка года девятый раз раз в карьере лучшей стала американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span>. Лучшим <span class=error>тенн</span>. Увеличить
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В номинации «Теннисистка года» девятый раз раз в карьере лучшей стала американка Серена Уильямс. Лучшим теннисистом года был признан швейцарец Роджер Федерер.

Напомним, что год назад обладателями наград стали Серена и серб Новак Джокович.
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