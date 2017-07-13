Роджер Федерер и Серена Уильямс признаны лучшими теннисистами года по версии ESPN
В
Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония вручения престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учреждённой американским спортивным телеканалом ESPN.
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В номинации «Теннисистка года» девятый раз раз в карьере лучшей стала американка Серена Уильямс. Лучшим теннисистом года был признан швейцарец Роджер Федерер.
Напомним, что год назад обладателями наград стали Серена и серб Новак Джокович.
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