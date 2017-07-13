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13 июля 2017, 10:59 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Я показывал свой лучший теннис за последний год

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, почему снялся с четвертьфинала Уимблдона против Томаша Бердыха.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович рассказал о том почему снялся с четвертьфинала Уимблдона против <span class=error>Томаша</span> <span class=error>Бердыха</span>. Увеличить
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«Терпеть не могу сниматься с турнира, с этим трудно смириться. Особенно, если ты играешь хорошо, а я показывал свой лучший теннис за последний год и уверенно действовал на корте. Что ж, мне не повезло. Но подобные вещи не случайны. Теперь мне нужно время, чтобы осознать полученный урок.

С каждым днём мне становилось только хуже. Я работал с терапевтами, но не сумел восстановиться и набрать форму. Добрался до полуфинала, но так продолжать было невозможно.

К сожалению, пик болезненных ощущений пришёлся на матч с Бердыхом. Всё это накапливается. Больше играешь — сильнее боль. Мне предстоит много говорить с докторами. Верю, что вместе мы сумеем разобраться с моей рукой», — цитирует Джоковича пресс-служба АТР.
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