Милош Раонич: Роджер играл с уверенностью в своих силах и почти не оставил мне шансов

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«Федерер замечательно двигается, но больше всего удивляется не это. Все годы в Туре я поражаюсь тому, насколько он психологически устойчив в важнейшие моменты. Роджер играл с уверенностью в своих силах и, в целом, не оставил мне шансов», — цитирует Милоша пресс-служба «мэйджора».