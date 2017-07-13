Милош Раонич: Роджер играл с уверенностью в своих силах и почти не оставил мне шансов
Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона.
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«Федерер замечательно двигается, но больше всего удивляется не это. Все годы в Туре я поражаюсь тому, насколько он психологически устойчив в важнейшие моменты. Роджер играл с уверенностью в своих силах и, в целом, не оставил мне шансов», — цитирует Милоша
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