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https://sport.mail.ru/news/tennis/30372539/
13 июля 2017, 10:39 | Теннис | GoTennis.ru

Милош Раонич: Роджер играл с уверенностью в своих силах и почти не оставил мне шансов

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона.

Канадский теннисист <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> прокомментировал поражение от швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> в четвертьфинале Уимблдона. Увеличить
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«Федерер замечательно двигается, но больше всего удивляется не это. Все годы в Туре я поражаюсь тому, насколько он психологически устойчив в важнейшие моменты. Роджер играл с уверенностью в своих силах и, в целом, не оставил мне шансов», — цитирует Милоша пресс-служба «мэйджора».
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