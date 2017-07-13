«Мне удавалось следить за каждым действием Раонича, что сильно помогало. Я понимал, что у меня преимущество в игре на задней линии. В прошлом сезоне всё было иначе — я не мог действовать спокойно.



Не важно, считают ли меня фаворитом. Оппоненты очень мощно бьют, они выше и сильнее. Мне нужно менять стиль игры, резать и крутит мяч. Стабильность будет очень важна.



На самом деле, я немного удивлён тем, на каком уровне играю. Всё ещё рад, что пропустил грунтовый сезон — чувствую себя здорово», — цитирует Федерера пресс-служба соревнований.