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13 июля 2017, 10:19 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Не важно, считают ли меня фаворитом — соперники всё ещё выше и сильнее

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале Уимблдона.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> прокомментировал победу над канадцем <span class=error>Милошем</span> <span class=error>Раоничем</span> в четвертьфинале Уимблдона. Увеличить
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«Мне удавалось следить за каждым действием Раонича, что сильно помогало. Я понимал, что у меня преимущество в игре на задней линии. В прошлом сезоне всё было иначе — я не мог действовать спокойно.

Не важно, считают ли меня фаворитом. Оппоненты очень мощно бьют, они выше и сильнее. Мне нужно менять стиль игры, резать и крутит мяч. Стабильность будет очень важна.

На самом деле, я немного удивлён тем, на каком уровне играю. Всё ещё рад, что пропустил грунтовый сезон — чувствую себя здорово», — цитирует Федерера пресс-служба соревнований.
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