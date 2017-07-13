Милош Раонич: Как победить Федерера? Непростой вопрос
Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона.
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«Как победить Роджера? На самом деле, это очень непростой вопрос. Можно понять, как нужно действовать, но гораздо сложнее реализовать план на корте.
Я сделал всё, что мог, и выложился на полную. Просто он был хорош, — цитирует Милоша
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