Милош Раонич: Как победить Федерера? Непростой вопрос

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«Как победить Роджера? На самом деле, это очень непростой вопрос. Можно понять, как нужно действовать, но гораздо сложнее реализовать план на корте.