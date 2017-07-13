Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30371935/
13 июля 2017, 9:57 | Теннис | GoTennis.ru

Милош Раонич: Как победить Федерера? Непростой вопрос

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона.

Канадский теннисист <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> прокомментировал поражение от швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> в четвертьфинале Уимблдона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Как победить Роджера? На самом деле, это очень непростой вопрос. Можно понять, как нужно действовать, но гораздо сложнее реализовать план на корте.

Я сделал всё, что мог, и выложился на полную. Просто он был хорош, — цитирует Милоша пресс-служба турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 мюнля

Марин Чилич: Мне удавалось диктовать темп даже на приёме

Милош Раонич: Как победить Федерера? Непростой вопрос

Роджер Федерер: Энди, Новак и Рафа покинули турнир, но другие оппоненты тоже сильны