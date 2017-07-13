Роджер Федерер: Энди, Новак и Рафа покинули турнир, но другие оппоненты тоже сильны
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале Уимблдона.
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«Я прекрасно играл, потому что успел отдохнут перед матчем. Чувствую себя бодрым и уверенным в себе — так и делаются важные дела. Уверенность очень много значит.
Да, я удивлён тем, что Энди, Новак и Рафа уже покинули турнир. Но нельзя забывать, что другие соперники тоже сильны. Травяной сезон очень короткий. Надеюсь, что Маррей и Джокович вернутся на корт ещё более сильными», — цитирует Роджера
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