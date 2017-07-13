Роджер Федерер: Энди, Новак и Рафа покинули турнир, но другие оппоненты тоже сильны

«Я прекрасно играл, потому что успел отдохнут перед матчем. Чувствую себя бодрым и уверенным в себе — так и делаются важные дела. Уверенность очень много значит.



Да, я удивлён тем, что Энди, Новак и Рафа уже покинули турнир. Но нельзя забывать, что другие соперники тоже сильны. Травяной сезон очень короткий. Надеюсь, что Маррей и Джокович вернутся на корт ещё более сильными», — цитирует Роджера пресс-служба АТР.