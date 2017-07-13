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13 июля 2017, 9:42 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Энди, Новак и Рафа покинули турнир, но другие оппоненты тоже сильны

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале Уимблдона.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> прокомментировал победу над канадцем <span class=error>Милошем</span> <span class=error>Раоничем</span> в четвертьфинале Уимблдона. Увеличить
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«Я прекрасно играл, потому что успел отдохнут перед матчем. Чувствую себя бодрым и уверенным в себе — так и делаются важные дела. Уверенность очень много значит.

Да, я удивлён тем, что Энди, Новак и Рафа уже покинули турнир. Но нельзя забывать, что другие соперники тоже сильны. Травяной сезон очень короткий. Надеюсь, что Маррей и Джокович вернутся на корт ещё более сильными», — цитирует Роджера пресс-служба АТР.
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