Мугуруса против Рыбариковой, Винус против Конты. Всё, что нужно знать о полуфиналах женского Уимблдона
Уимблдонский турнир получился более предсказуемым, чем «Ролан Гаррос» или Australian Open, но от этого он не стал менее интересным. Попытаемся разобраться в происходящем и проанализировать будущие матчи ½ финала.
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В Лондоне за фестиваль сенсаций отвечает Магдалена Рыбарикова — удастся ли словачке продлить свою сказку в матче против хозяйки кортов Йоханны Конты? Сможет ли Винус Уильямс преподать урок дерзкой Гарбин Мугурусе? Давайте разбираться вместе.
Гарбин Мугуруса — Магдалена Рыбарикова. Что говорят цифры?
В первом полуфинале Уимблдона сойдутся пятнадцатая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса, и 28-летняя словачка Магдалена Рыбарикова, занимающая 87-е место мирового рейтинга. Внимание прессы будет обращено на Мугурусу — испанке давно нужно показывать
Счёт личных встреч: 2:2
Статистика на траве: 1:0 в пользу Рыбариковой
Турнирный путь Мугурусы на Уимблдоне-2017:
• Елена Александрова — 6/2, 6/4
• Янина Викмайер — 6/2, 6/4
• Сорана Кырстя — 6/2, 6/2
• Анжелик Кербер — 4/6, 6/4, 6/4
• Светлана Кузнецова — 6/3, 6/4
Итого: 11 сетов, 95 геймов и 7 часов 6 минут на корте
Турнирный путь Рыбариковой на Уимблдоне-2017:
• Моника Никулеску — 6/4, 6/1
• Каролина Плишкова — 3/6, 7/5, 6/2
• Леся Цуренко — 6/2, 6/1
• Петра Мартич — 6/4, 2/6, 6/3
• Коко Вандевеге — 6/3, 6/3
Итого: 12 сетов, 106 геймов и 7 часов 50 минут на корте
Превью первого полуфинала.
Разница статистических показателей соперниц подчёркивает различия в возрасте, опыте крупных матчах и сценарии нынешнего «Шлема» спортсменок. Мугуруса в целом более активно и смело атакует, тогда как Рыбарикова концентрируется на подаче оппоненток.
Количество эйсов по матчам у Рыбариковой: 1, 6, 4, 2, 1; у Мугурусы — 2, 5, 0, 5, 2.
Процент первой подачи по матчам у Рыбариковой: 55, 51, 61, 66, 57; у Мугурусы — 77, 66, 62, 64, 65.
Невынужденные ошибки по матчам у Рыбариковой: 19, 26, 8, 24, 8; у Мугурусы — 10, 10, 10, 50, 15.
Виннерсы по матчам у Рыбариковой: 28, 33, 13, 27, 8; у Мугурусы — 12, 20, 18, 55, 14.
Очки на подаче по матчам у Рыбариковой: 34, 63, 34, 44, 33; у Мугурусы — 36, 39, 35, 62, 44.
И наконец, геймы на приёме по матчам у Рыбариковой: 5, 5, 6, 5, 4; у Мугурусы — 4, 3, 4, 4, 2.
При всём уважении к первым трём матчам оппоненток, показатели в матчах с ними мы учитывать не будем. Елена Александрова или Моника Никулеску на этом турнире они не выглядели соперницами, способными составить серьёзную конкуренцию, а Плишкова банально не умеет играть на траве. Так что сразу перейдём к матчам второй недели, когда энергосберегающий режим выключается, и игроки начинают показывать свой настоящий теннис.
Итого, что мы имеем:
Количество эйсов по матчам у Рыбариковой: 2, 1; у Мугурусы — 5, 2.
Процент первой подачи по матчам у Рыбариковой: 66, 57; у Мугурусы — 64, 65.
Невынужденные ошибки по матчам у Рыбариковой: 24, 8; у Мугурусы — 50, 15.
Виннерсы по матчам у Рыбариковой: 27, 8; у Мугурусы — 55, 14.
Очки на подаче по матчам у Рыбариковой: 44, 33; у Мугурусы — 62, 44.
И наконец, геймы на приёме по матчам у Рыбариковой: 5, 4; у Мугурусы — 4, 2.
Разница присутствует, но в двух самых важных матчах на турнире она становится не так заметна — выделяется только матч Мугурусы и Кербер, в котором испанка в
У Гарбин просто не было возможности играть медленно и аккуратно — текущей сезон нельзя назвать лучшим в карьере Кербер, но немка
Во втором сете испанка несколько изменила стратегию — она сохранила агрессию в атаке, но при подаче стала рассчитывать на точность. Результат не заставил себя ждать — 79% её первых подач были направлены в линию или в тело, что позволило ей более легко набирать очки и не давало Кербер варьировать темп игры. В третьем сете инициатива вновь перешла к Анжелик — в этой партии Мугуруса сделала больше всего невынужденных, хотя и сбавила скорость подачи ещё больше. Но в итоге Кербер подвела банальная реализация
Но вернёмся к полуфиналу. В целом нужно понять, что сказка Магдалены не так хорошая в отрыве от её личной истории. На самом деле, словачке посчастливилось не встретить ни одной настоящей
Мугуруса же, наоборот, прошла по относительно сложной сетке — мы же отбрасываем первые три матча, помните? Испанке пришлось доказать умение варьировать стили и подстраиваться под совсем разных соперниц — рвущую ритм и прекрасную в защите Кербер и мощнейшую в атаке Светлану Кузнецову. При этом, в поединке более опытной россиянкой Гарбин выглядела не хуже, чем Рыбарикова в матче с Вандевеге — это отразилось и в счёте. Так что, вероятно, мы станем свидетелями процесса, свойственного большинству сказок — конца.
Мугуруса бегает больше соперницы — в матче с Кузнецовой испанка пробежала на три с половиной километра больше россиянки или словачки. Но Рыбарикова лучше подаёт — в среднем на 15 км/ч быстрее Светланы. Это не те показатели, которые должны позволить ей перевернуть ход встречи лишь за счёт ввода мяча в игру, но это значит, что розыгрыши станут быстрее, а бега будет меньше. Гарбин, которая доказала умение агрессивно атаковать ещё два года назад, это тоже устраивает.
В целом, Мугуруса банально кажется фаворитом, которой вполне по силам воспользоваться разницей в физических показателях и опыте (словачка прежде не выходила дальше третьего круга Уимблдона, обычно уступая на старте).
Прогноз: победа Мугурусы в двух сетах.
Йоханна Конта — Винус Уильямс. Что говорят цифры?
Во втором — по порядку, но не по значимости — полуфинале Уимблдона сойдутся одиннадцатая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс, и седьмая ракетка мира, 26-летняя британка Йоханна КонтаЭто будет битва двух историй — хозяйки кортов, которая пытается принести нации первый за долгие годы титул домашнего «Шлема» и спортсменки, которая делает всё, что доказать — 37 -лет — идеальный возраст для очередного титула «мэйджора.
Счёт личных встреч: 3:2 в пользу Конты
Статистика в этом сезоне: 1:1
Статистика в прошлом сезоне: 2:0 в пользу Конты
Турнирный путь Конты на Уимблдоне-2017:
• Се
• Донна Векич — 7/6 (4), 4/6, 10/8
• Мария Саккари — 6/4, 6/1
• Каролин Гарсия — 7/6 (3), 4/6, 6/4
• Симона Халеп — 6/7 (2, 7/6 (5), 6/4
Итого: 13 сетов, 143 гейма и 10 часов 20 минут на корте
Турнирный путь Уильямс на Уимблдоне-2017:
• Элизе Мертенс — 7/6 (7), 6/4
• Цзян Ван — 4/6, 6/4, 6/1
• Наоми Осака — 7/6 (3), 6/4
• Ана Конюх — 6/3, 6/2
• Елена Остапенко — 6/3, 7/5
Итого: 11 сетов, 111 геймов и 7 часов 11 минут на корте.
Превью второго полуфинала.
Количество эйсов по матчам у Винус: 1, 6, 5, 7, 8; у Конты — 2, 12, 4, 7, 3
Процент первой подачи по матчам у Винус: 71, 62, 58, 72, 66; у Конты — 68, 63, 63, 66, 68
Невынужденные ошибки по матчам у Винус: 21, 33, 14, 13, 15; у Конты — 18, 21, 15, 14, 36
Виннерсы по матчам у Винус: 23, 43, 21, 24, 13; у Конты — 17, 55, 17, 29, 48
Очки на подаче по матчам у Винус: 51, 58, 49, 39, 42; у Конты — 33, 82, 35, 68, 76
И наконец, геймы на приёме по матчам у Винус: 3, 4, 2, 3, 3; у Конты — 5, 3, 4, 3, 2
И традиционно — то же самое для последних двух матчей (поединок Конты и Векич мы тоже опустим — его статистика — это следствие длительности матча, а не нового стиля соперниц):
Количество эйсов по матчам у Винус: 7, 8; у Конты — 7, 3
Процент первой подачи по матчам у Винус: 72, 66; у Конты — 66, 68
Невынужденные ошибки по матчам у Винус: 13, 15; у Конты — 14, 36
Виннерсы по матчам у Винус: 24, 13; у Конты — 29, 48
Очки на подаче по матчам у Винус: 39, 42; у Конты — 68, 76
И наконец, геймы на приёме по матчам у Винус: 3, 3; у Конты — 3, 2
Проблема Конты в том, что ей нужно
Нельзя недооценивать британку — победа над Халеп автоматически заставляет уважать спортсменку, но в четвертьфинале румынке не повезло с реализацией. Если бы она сделала тот брейк, ход встречи мог бы измениться — процент первой подачи Йоханны упал до 50 (британка это заметила и заставила себя играть чище — количество невынужденных в партии упало в несколько раз по сравнению с прошлыми сетами, но давление на румынку всё равно снизилось. Хотя, как мы поняли, на решающих стадиях Халеп достаточно и не такого уж сильного давления).
Винус неплохо справляется и с атакующими игроками, к тому же в поединках с ней нельзя проседать на подаче — Остапенко сделала почти в два раза больше виннерсов и допустило всего на три невынужденных больше, но всё равно проиграла. Дело в том, что её процент первой подачи по матчу держался на уровне 50, а на второй подаче латвийка взяла лишь 38% очков. 37-летняя Винус всё ещё достаточно мощная, чтобы разбираться с подачей уровня 124 км/ч.
В этом плане Йоханне будет проще — она мощнее подаёт и может лучше диктовать темп встречи. К тому же, в ¼ Винус пробежала заметно меньше вслех остальных участниц полуфинала — меньше семи километров против десяти с половиной в среднем у остальных спортсменок.
Это подводит к тому, как Конте стоит проводить встречу — сохранить мощность подачи, не теряя при этом в точности и число атаковать, разводя Винус по углам и заставляя американку двигаться.
Если Йоханне это удастся: победа Конты в трёх сетах.
Если Конта не сможет диктовать темп и играть чисто: победа Винус в двух сетах.
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