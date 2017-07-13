Мугуруса против Рыбариковой, Винус против Конты. Всё, что нужно знать о полуфиналах женского Уимблдона

В Лондоне за фестиваль сенсаций отвечает Магдалена Рыбарикова — удастся ли словачке продлить свою сказку в матче против хозяйки кортов Йоханны Конты? Сможет ли Винус Уильямс преподать урок дерзкой Гарбин Мугурусе? Давайте разбираться вместе.



Гарбин Мугуруса — Магдалена Рыбарикова. Что говорят цифры?



В первом полуфинале Уимблдона сойдутся пятнадцатая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса, и 28-летняя словачка Магдалена Рыбарикова, занимающая 87-е место мирового рейтинга. Внимание прессы будет обращено на Мугурусу — испанке давно нужно показывать что-то больше, чем просто борьба за финал, а вот от Рыбариковой проще — любые проблески уверенности на корте будет восприняты как продолжение её сказочной истории.



Счёт личных встреч: 2:2

Статистика на траве: 1:0 в пользу Рыбариковой



Турнирный путь Мугурусы на Уимблдоне-2017:



• Елена Александрова — 6/2, 6/4

• Янина Викмайер — 6/2, 6/4

• Сорана Кырстя — 6/2, 6/2

• Анжелик Кербер — 4/6, 6/4, 6/4

• Светлана Кузнецова — 6/3, 6/4

Итого: 11 сетов, 95 геймов и 7 часов 6 минут на корте



Турнирный путь Рыбариковой на Уимблдоне-2017:



• Моника Никулеску — 6/4, 6/1

• Каролина Плишкова — 3/6, 7/5, 6/2

• Леся Цуренко — 6/2, 6/1

• Петра Мартич — 6/4, 2/6, 6/3

• Коко Вандевеге — 6/3, 6/3

Итого: 12 сетов, 106 геймов и 7 часов 50 минут на корте



Превью первого полуфинала.

Разница статистических показателей соперниц подчёркивает различия в возрасте, опыте крупных матчах и сценарии нынешнего «Шлема» спортсменок. Мугуруса в целом более активно и смело атакует, тогда как Рыбарикова концентрируется на подаче оппоненток.



Количество эйсов по матчам у Рыбариковой: 1, 6, 4, 2, 1; у Мугурусы — 2, 5, 0, 5, 2.

Процент первой подачи по матчам у Рыбариковой: 55, 51, 61, 66, 57; у Мугурусы — 77, 66, 62, 64, 65.

Невынужденные ошибки по матчам у Рыбариковой: 19, 26, 8, 24, 8; у Мугурусы — 10, 10, 10, 50, 15.

Виннерсы по матчам у Рыбариковой: 28, 33, 13, 27, 8; у Мугурусы — 12, 20, 18, 55, 14.

Очки на подаче по матчам у Рыбариковой: 34, 63, 34, 44, 33; у Мугурусы — 36, 39, 35, 62, 44.

И наконец, геймы на приёме по матчам у Рыбариковой: 5, 5, 6, 5, 4; у Мугурусы — 4, 3, 4, 4, 2.



При всём уважении к первым трём матчам оппоненток, показатели в матчах с ними мы учитывать не будем. Елена Александрова или Моника Никулеску на этом турнире они не выглядели соперницами, способными составить серьёзную конкуренцию, а Плишкова банально не умеет играть на траве. Так что сразу перейдём к матчам второй недели, когда энергосберегающий режим выключается, и игроки начинают показывать свой настоящий теннис.



Итого, что мы имеем:



Количество эйсов по матчам у Рыбариковой: 2, 1; у Мугурусы — 5, 2.

Процент первой подачи по матчам у Рыбариковой: 66, 57; у Мугурусы — 64, 65.

Невынужденные ошибки по матчам у Рыбариковой: 24, 8; у Мугурусы — 50, 15.

Виннерсы по матчам у Рыбариковой: 27, 8; у Мугурусы — 55, 14.

Очки на подаче по матчам у Рыбариковой: 44, 33; у Мугурусы — 62, 44.

И наконец, геймы на приёме по матчам у Рыбариковой: 5, 4; у Мугурусы — 4, 2.



Разница присутствует, но в двух самых важных матчах на турнире она становится не так заметна — выделяется только матч Мугурусы и Кербер, в котором испанка в полтора-два раза превзошла и свои, и чужие показатели. Почему? Пытаемся разобраться.



У Гарбин просто не было возможности играть медленно и аккуратно — текущей сезон нельзя назвать лучшим в карьере Кербер, но немка по-прежнему является первой ракеткой мира, её стиль отлично подходит для травяных кортов и она всё ещё является одним из лучших защищающихся игроков Тура и входит в число лидеров по переходу из защиты в атаку. Так что план испанки на игру был максимально прост на словах — нужен агрессивный стиль игры, который помешает Анжелик готовиться к ударам и не даст ей контролировать ритм встречи. На самом деле, Кербер права — это действительно был её лучший матч за долгое время. В первом сете немка отлично пользовалась небольшой поспешностью соперницы при подаче. В стартовой партии разница между средней скоростью подачи оппоненток составляла 20 км/ч в пользу испанки, во второй она уменьшилась до 12 км/ч, а в третьей — до 9 км/ч. Но поначалу это не играло на руку Мугурусе: в первом сете она делала ставку на быстрые розыгрыши, что приводило к большому количеству брака и давало Кербер возможность в случае удачного приёма перехватывать контроль над розыгрышем. В этой партии немка взяла 42% розыгрышей на первой подаче Гарбин.



Во втором сете испанка несколько изменила стратегию — она сохранила агрессию в атаке, но при подаче стала рассчитывать на точность. Результат не заставил себя ждать — 79% её первых подач были направлены в линию или в тело, что позволило ей более легко набирать очки и не давало Кербер варьировать темп игры. В третьем сете инициатива вновь перешла к Анжелик — в этой партии Мугуруса сделала больше всего невынужденных, хотя и сбавила скорость подачи ещё больше. Но в итоге Кербер подвела банальная реализация брейк-пойнтов и точность ударов — больше половины своих невынужденных она совершила именно в этой партии. Кербер, в отличие от Мугурусы, увеличивала (пусть и незначительно) среднюю скорость подачи, что делало игру более быстрой. В итоге немке не хватило сил и концентрации для точных ударов в ключевые моменты матча. Это подчеркнула и сама Кербер, заявив, что всё решили два очка, в которых ей не удалось попасть.



Но вернёмся к полуфиналу. В целом нужно понять, что сказка Магдалены не так хорошая в отрыве от её личной истории. На самом деле, словачке посчастливилось не встретить ни одной настоящей Топ-соперницы на пути в ½. Да, Плишкова станет первой ракеткой мира, но заслуга травяных турниров в этом минимальна. Чешка банально не умеет играть на траве, чего даже не стесняется — перед стартом соревнований Каролина старательно убеждала всех, что не хочет лишнего обсуждения своих результатов, поскольку это не её любимое покрытие. Что ж, Плишкова стелила соломку не зря. Вандевеге показывает прекрасный теннис, но до уровня доминатора, который должен спокойно себя чувствовать с нынешнем изменчивом Туре, ей всё ещё далеко.



Мугуруса же, наоборот, прошла по относительно сложной сетке — мы же отбрасываем первые три матча, помните? Испанке пришлось доказать умение варьировать стили и подстраиваться под совсем разных соперниц — рвущую ритм и прекрасную в защите Кербер и мощнейшую в атаке Светлану Кузнецову. При этом, в поединке более опытной россиянкой Гарбин выглядела не хуже, чем Рыбарикова в матче с Вандевеге — это отразилось и в счёте. Так что, вероятно, мы станем свидетелями процесса, свойственного большинству сказок — конца. Всё-таки спорт — это скорее про окупаемость накопленного опыта и реализацию физического потенциала, чем про приятные эпитеты после возвращения в Тур.



Мугуруса бегает больше соперницы — в матче с Кузнецовой испанка пробежала на три с половиной километра больше россиянки или словачки. Но Рыбарикова лучше подаёт — в среднем на 15 км/ч быстрее Светланы. Это не те показатели, которые должны позволить ей перевернуть ход встречи лишь за счёт ввода мяча в игру, но это значит, что розыгрыши станут быстрее, а бега будет меньше. Гарбин, которая доказала умение агрессивно атаковать ещё два года назад, это тоже устраивает.



В целом, Мугуруса банально кажется фаворитом, которой вполне по силам воспользоваться разницей в физических показателях и опыте (словачка прежде не выходила дальше третьего круга Уимблдона, обычно уступая на старте).



Прогноз: победа Мугурусы в двух сетах.



Йоханна Конта — Винус Уильямс. Что говорят цифры?



Во втором — по порядку, но не по значимости — полуфинале Уимблдона сойдутся одиннадцатая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс, и седьмая ракетка мира, 26-летняя британка Йоханна КонтаЭто будет битва двух историй — хозяйки кортов, которая пытается принести нации первый за долгие годы титул домашнего «Шлема» и спортсменки, которая делает всё, что доказать — 37 -лет — идеальный возраст для очередного титула «мэйджора.



Счёт личных встреч: 3:2 в пользу Конты

Статистика в этом сезоне: 1:1

Статистика в прошлом сезоне: 2:0 в пользу Конты



Турнирный путь Конты на Уимблдоне-2017:



• Се Су-Вей — 6/2, 6/2

• Донна Векич — 7/6 (4), 4/6, 10/8

• Мария Саккари — 6/4, 6/1

• Каролин Гарсия — 7/6 (3), 4/6, 6/4

• Симона Халеп — 6/7 (2, 7/6 (5), 6/4

Итого: 13 сетов, 143 гейма и 10 часов 20 минут на корте



Турнирный путь Уильямс на Уимблдоне-2017:



• Элизе Мертенс — 7/6 (7), 6/4

• Цзян Ван — 4/6, 6/4, 6/1

• Наоми Осака — 7/6 (3), 6/4

• Ана Конюх — 6/3, 6/2

• Елена Остапенко — 6/3, 7/5

Итого: 11 сетов, 111 геймов и 7 часов 11 минут на корте.

Превью второго полуфинала.

Количество эйсов по матчам у Винус: 1, 6, 5, 7, 8; у Конты — 2, 12, 4, 7, 3

Процент первой подачи по матчам у Винус: 71, 62, 58, 72, 66; у Конты — 68, 63, 63, 66, 68

Невынужденные ошибки по матчам у Винус: 21, 33, 14, 13, 15; у Конты — 18, 21, 15, 14, 36

Виннерсы по матчам у Винус: 23, 43, 21, 24, 13; у Конты — 17, 55, 17, 29, 48

Очки на подаче по матчам у Винус: 51, 58, 49, 39, 42; у Конты — 33, 82, 35, 68, 76

И наконец, геймы на приёме по матчам у Винус: 3, 4, 2, 3, 3; у Конты — 5, 3, 4, 3, 2



И традиционно — то же самое для последних двух матчей (поединок Конты и Векич мы тоже опустим — его статистика — это следствие длительности матча, а не нового стиля соперниц):



Количество эйсов по матчам у Винус: 7, 8; у Конты — 7, 3

Процент первой подачи по матчам у Винус: 72, 66; у Конты — 66, 68

Невынужденные ошибки по матчам у Винус: 13, 15; у Конты — 14, 36

Виннерсы по матчам у Винус: 24, 13; у Конты — 29, 48

Очки на подаче по матчам у Винус: 39, 42; у Конты — 68, 76

И наконец, геймы на приёме по матчам у Винус: 3, 3; у Конты — 3, 2



Проблема Конты в том, что ей нужно что-то придумать, как-то удивить Винус. Американка показала, что если соперница не будет остро атаковать — шансов будет мало (матч с Конюх), но и просто смены стиля на более агрессивный будет недостаточно — вряд ли кто-то в Туре действует острее Остапенко, но Уильямс относительно спокойно справилась и с этим испытанием.



Нельзя недооценивать британку — победа над Халеп автоматически заставляет уважать спортсменку, но в четвертьфинале румынке не повезло с реализацией. Если бы она сделала тот брейк, ход встречи мог бы измениться — процент первой подачи Йоханны упал до 50 (британка это заметила и заставила себя играть чище — количество невынужденных в партии упало в несколько раз по сравнению с прошлыми сетами, но давление на румынку всё равно снизилось. Хотя, как мы поняли, на решающих стадиях Халеп достаточно и не такого уж сильного давления).



Винус неплохо справляется и с атакующими игроками, к тому же в поединках с ней нельзя проседать на подаче — Остапенко сделала почти в два раза больше виннерсов и допустило всего на три невынужденных больше, но всё равно проиграла. Дело в том, что её процент первой подачи по матчу держался на уровне 50, а на второй подаче латвийка взяла лишь 38% очков. 37-летняя Винус всё ещё достаточно мощная, чтобы разбираться с подачей уровня 124 км/ч.