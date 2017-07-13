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https://sport.mail.ru/news/tennis/30370826/
13 июля 2017, 8:49 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Екатерина Макарова завершили выступление на Уимблдоне

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и россиянка Екатерина Макарова завершили выступление на Уимблоднском теннисном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>13 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорус Максим Мирный и россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> завершили выступление на Уимблоднском теннисном турнире сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В четвертьфинале соревнований смешанных пар белорусско-российский тандем проиграл британскому дуэту Джоселин Рае / Кен Скупски — 7:5, 4:6, 7:9. Ранее ракетки зачехлили еще 6 белорусских теннисистов — Андрей Василевский, Александр Бурый, Александра Саснович, Арина Соболенко, Лидия Морозова и Виктория Азаренко, которая добралась до 1/8 финала, уступив второй ракетке мира румынке Симоне Халеп.

В ¼ финала мужского одиночного разряда первый номер мирового рейтинга британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри (28-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6. В полуфинале Куэрри сыграет с хорватом Марином Чиличем (6), который взял верх над люксембургским теннисистом Жилем Мюллером (26) — 3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1.

Чех Томаш Бердых (15) выиграл первый сет у второй ракетки планеты серба Новака Джоковича 7:6, во второй партии вел 2:0, после чего соперник не смог продолжить игру из-за травмы. Соперником Бердыха в полуфинале будет швейцарец Роджер Федерер (5), обыгравший представителя Канады Милоша Раонича (7) — 6:4, 6:2, 7:6.

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