Максим Мирный и Екатерина Макарова завершили выступление на Уимблдоне
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и россиянка Екатерина Макарова завершили выступление на Уимблоднском теннисном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В четвертьфинале соревнований смешанных пар
В ¼ финала мужского одиночного разряда первый номер мирового рейтинга британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри (28-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6. В полуфинале Куэрри сыграет с хорватом Марином Чиличем (6), который взял верх над люксембургским теннисистом Жилем Мюллером (26) — 3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1.
Чех Томаш Бердых (15) выиграл первый сет у второй ракетки планеты серба Новака Джоковича 7:6, во второй партии вел 2:0, после чего соперник не смог продолжить игру
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