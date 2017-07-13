Максим Мирный и Екатерина Макарова завершили выступление на Уимблдоне

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В четвертьфинале соревнований смешанных пар белорусско-российский тандем проиграл британскому дуэту Джоселин Рае / Кен Скупски — 7:5, 4:6, 7:9. Ранее ракетки зачехлили еще 6 белорусских теннисистов — Андрей Василевский, Александр Бурый, Александра Саснович, Арина Соболенко, Лидия Морозова и Виктория Азаренко, которая добралась до 1/8 финала, уступив второй ракетке мира румынке Симоне Халеп.

В ¼ финала мужского одиночного разряда первый номер мирового рейтинга британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри (28-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6. В полуфинале Куэрри сыграет с хорватом Марином Чиличем (6), который взял верх над люксембургским теннисистом Жилем Мюллером (26) — 3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1.