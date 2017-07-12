Макарова и Мирный покидают Уимблдон в миксте

Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты, за которые Макс и Екатерина сделали три эйса и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Кен и Джослин семь раз подали навылет и реализовали четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.

За выход в полуфинал Скупски и Рэй поборются с британцем Джейми Марреем и швейцаркой Мартиной Хингис.