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https://sport.mail.ru/news/tennis/30368953/
12 июля 2017, 23:28 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Мирный покидают Уимблдон в миксте

Российская теннисистка Екатерина Макарова и беларус Макс Мирный в третьем круге смешанного турнира в Лондоне не смогли взять верх над британцами Кеном Скупски и Джослин Рэй — 7/5, 4/6, 7/9.

Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты, за которые Макс и Екатерина сделали три эйса и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Кен и Джослин семь раз подали навылет и реализовали четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.

За выход в полуфинал Скупски и Рэй поборются с британцем Джейми Марреем и швейцаркой Мартиной Хингис.
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