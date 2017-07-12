Макарова и Мирный покидают Уимблдон в миксте
Российская теннисистка Екатерина Макарова и беларус Макс Мирный в третьем круге смешанного турнира в Лондоне не смогли взять верх над британцами Кеном Скупски и Джослин Рэй — 7/5, 4/6, 7/9.
Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты, за которые Макс и Екатерина сделали три эйса и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Кен и Джослин семь раз подали навылет и реализовали четыре
За выход в полуфинал Скупски и Рэй поборются с британцем Джейми Марреем и швейцаркой Мартиной Хингис.
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