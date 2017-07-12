Новак Джокович: Меня хватило на полчаса — боль была слишком сильной
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, почему снялся с четвертьфинала Уимблдона против Томаша Бердыха.
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Видимо, что-то случилось...
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«Локоть беспокоит меня уже полтора года. Очень обидно, что мне пришлось сняться с “мэйджора”. Поверьте, это крайне неприятно. Вчера я старался сделать всё, чтобы организм выдержал этот матч. Первые полчаса я держался, а боль была просто невыносимой. Даже вчерашние процедуры не помогли. Во время подачи было особенно больно. Так что я не видел смысла продолжать встречу.
Конечно, отсутствие отдыха после четвёртого круга мне очень помешало. Я старался подготовиться максимально хорошо, но времени не хватало. Я три часа работал с физиотерапевтом, но в итоге ничего не вышло.
В теннисе нельзя победить, если ты плохо себя чувствуешь. Это конец, тебя не спасти», — цитирует Новака Tennis Now.
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