Переворот на Уимблдоне
В полуфинал Уимблдона вышли Роджер Федерер, Марин Чилич, Томаш Бердых и Сэм Кэрри, а Энди Маррэй и Новак Джокович завершили борьбу.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ФАВОРИТ
Уимблдон-2017 обещал стать
На деле же ничего такого не получилось. Более того, из четверых до полуфинала добрался только один — семикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер.
Маэстро в среду выдал шикарный матч против канадца Милоша Раонича, поквитавшись с ним за поражение в прошлогоднем полуфинале — 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). В активе Федерера — 90 процентов очков, выигранных на первой подаче, 11 эйсов и 46 «виннерсов» при 9 невынужденных ошибках — идеальная статистика для 100-го матча швейцарца на Уимблдоне. Шансы у канадца были только в третьем сете, но пять
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС КЭРРИ
Первым же путевку в полуфинал оформил Сэм Кэрри, дождавшийся своего звездного часа. Американец далеко не новичок в туре — ему 29 лет, и нынешний Уимблдон — его 42-й турнир «Большого шлема». В прошлом году он уже вписал свое имя в историю травяного мэйджора, переиграв действующего чемпиона и первую ракетку мира — Новака Джоковича. В среду история в некоторой степени повторилась — Кэрри вновь противостоял лидер мирового рейтинга, защищающий титул. Только на этот раз — фаворит британской публики Энди Маррэй.
Строго говоря, для 30-летнего резидента Лондона непреодолимым барьером стал не только американский оппонент, но и собственная травма бедра. Она беспокоила кумира теннисной Великобритании и до старта турнира, но добраться до четвертьфинала — 10-го подряд на Уимблдоне — не помешала. В начале матча с Кэрри Маррэй вполне спокойно контролировал ход игры. И даже проваленная концовка второй партии, после которой счет в матче стал 1:1, болельщиков не должна была особо не испугать. Впрочем, Кэрри, надо сказать, играл очень хорошо — здорово подавал, прилично принимал и в целом действовал активно. Проиграв свою подачу на старте третьей партии, он сделал обратный брейк в концовке, но грубо ошибся на
После этого боль в ноге стала все сильнее влиять на действия первого «сеяного»: он не мог полноценно подавать и двигаться, допускал много ошибок, ворчал и гримасничал в адрес своей команды. В итоге он проиграл две партии подряд со счетом 1:6 и завершил выступление на Уимблдоне-2017. Однако с учетом вылета Джоковича, сохранил за собой первое место в рейтинге.
Кэрри же не просто впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», он стал первым американцем на этой стадии любого мэйджора с 2009 года, когда Энди Роддик сражался с Роджером Федерером в финале Уимблдона.
ЛОКОТЬ ДЖОКОВИЧА
Нестерпимой оказалась боль и для Новака Джоковича. Проиграв Томашу Бердыху первый сет на
Удивительно, но чех, потерпевший от Джоковича в предыдущих матчах 12 поражений подряд, без шансов проигравший Карену Хачанову на Roland Garros, опустившийся на 15-е место в рейтинге и вообще проводящий далеко не лучший сезон, вышел в полуфинал Уимблдона — в третий раз в карьере и во второй подряд. А Джокович, у которого дела вроде бы пошли на лад, увы, едет домой лечиться.
МАРАФОН ЧИЛИЧА
Самым упорным в результате оказался полуфинал с участием Марина Чилича и Жиля Мюллера. Травяной специалист из Люксембурга, в понедельник за 4 часа 48 минут отвоевавший путевку в четвертьфинал у Рафаэля Надаля, замахнулся было на еще одну сенсацию, взяв у мощного хорвата первый сет, а потом воспрянув духом в четвертом. Битва подач перетекла в пятую партию. Но там преимущество хорвата было безоговорочным. Чилич, одержав победу со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1 за 3 с половиной часа впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Он сыграет с Кэрри и будет считаться фаворитом в борьбе за путевку в финал.
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