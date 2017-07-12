Переворот на Уимблдоне

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФАВОРИТ

Уимблдон-2017 обещал стать чем-то вроде возрождения «Большой четверки» — и у Роджера Федерера, и у Энди Маррэя, и у Новака Джоковича и у Рафаэля Надаля были хорошие предпосылки для выхода в полуфинал и формирования суперквартета, а из него — элитной пары финалистов.

На деле же ничего такого не получилось. Более того, из четверых до полуфинала добрался только один — семикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер.

Маэстро в среду выдал шикарный матч против канадца Милоша Раонича, поквитавшись с ним за поражение в прошлогоднем полуфинале — 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). В активе Федерера — 90 процентов очков, выигранных на первой подаче, 11 эйсов и 46 «виннерсов» при 9 невынужденных ошибках — идеальная статистика для 100-го матча швейцарца на Уимблдоне. Шансы у канадца были только в третьем сете, но пять брейк-пойнтов растворились в уверенных федереровских подачах. Чуть понервничать своих болельщиков Роджер заставил только на тай-брейке, где уступал 0:3, но в итоге в блестящем стиле взял семь очков из восьми и праздновал победу. Он и так считался главным претендентом на титул, а уж во вновь открывшихся обстоятельствах только заметно утвердился в этом статусе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"Oh. My. Goodness"<br><br>When the pressure is on, there are few better at producing magic than <a href="https://twitter.com/rogerfederer">@rogerfederer</a>...<a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/AwZgUHcQM0">pic.twitter.com/AwZgUHcQM0</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/885190251869876229">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС КЭРРИ

Первым же путевку в полуфинал оформил Сэм Кэрри, дождавшийся своего звездного часа. Американец далеко не новичок в туре — ему 29 лет, и нынешний Уимблдон — его 42-й турнир «Большого шлема». В прошлом году он уже вписал свое имя в историю травяного мэйджора, переиграв действующего чемпиона и первую ракетку мира — Новака Джоковича. В среду история в некоторой степени повторилась — Кэрри вновь противостоял лидер мирового рейтинга, защищающий титул. Только на этот раз — фаворит британской публики Энди Маррэй.

Строго говоря, для 30-летнего резидента Лондона непреодолимым барьером стал не только американский оппонент, но и собственная травма бедра. Она беспокоила кумира теннисной Великобритании и до старта турнира, но добраться до четвертьфинала — 10-го подряд на Уимблдоне — не помешала. В начале матча с Кэрри Маррэй вполне спокойно контролировал ход игры. И даже проваленная концовка второй партии, после которой счет в матче стал 1:1, болельщиков не должна была особо не испугать. Впрочем, Кэрри, надо сказать, играл очень хорошо — здорово подавал, прилично принимал и в целом действовал активно. Проиграв свою подачу на старте третьей партии, он сделал обратный брейк в концовке, но грубо ошибся на тай-брейке, и британец повел по сетам — 2:1.

После этого боль в ноге стала все сильнее влиять на действия первого «сеяного»: он не мог полноценно подавать и двигаться, допускал много ошибок, ворчал и гримасничал в адрес своей команды. В итоге он проиграл две партии подряд со счетом 1:6 и завершил выступление на Уимблдоне-2017. Однако с учетом вылета Джоковича, сохранил за собой первое место в рейтинге.

Кэрри же не просто впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», он стал первым американцем на этой стадии любого мэйджора с 2009 года, когда Энди Роддик сражался с Роджером Федерером в финале Уимблдона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">At a record 42nd attempt, Sam Querrey finally reaches a Grand Slam semi-final...<a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/UXrSsCAKV3">pic.twitter.com/UXrSsCAKV3</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/885151433041080320">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛОКОТЬ ДЖОКОВИЧА

Нестерпимой оказалась боль и для Новака Джоковича. Проиграв Томашу Бердыху первый сет на тай-брейке и уступая 0:2 во втором, он был вынужден отказаться от продолжения борьбы. Сербу, который, в отличие от остальных четвертьфиналистов, проводил свой предыдущий матч во вторник и, следовательно, не получил дня отдыха, помешала старая травма локтя. «Я делал все, что мог, чтобы восстановиться накануне, но этого оказалось не достаточно», — констатировал второй «сеяный» на пресс-конференции.

Удивительно, но чех, потерпевший от Джоковича в предыдущих матчах 12 поражений подряд, без шансов проигравший Карену Хачанову на Roland Garros, опустившийся на 15-е место в рейтинге и вообще проводящий далеко не лучший сезон, вышел в полуфинал Уимблдона — в третий раз в карьере и во второй подряд. А Джокович, у которого дела вроде бы пошли на лад, увы, едет домой лечиться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A sad sight.<br><br>An injured Novak Djokovic calls time on his 2017 <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> campaign, sending Tomas Berdych into the semi-finals <a href="https://t.co/fN1yukjQ8U">pic.twitter.com/fN1yukjQ8U</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/885185926305132549">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАРАФОН ЧИЛИЧА

Самым упорным в результате оказался полуфинал с участием Марина Чилича и Жиля Мюллера. Травяной специалист из Люксембурга, в понедельник за 4 часа 48 минут отвоевавший путевку в четвертьфинал у Рафаэля Надаля, замахнулся было на еще одну сенсацию, взяв у мощного хорвата первый сет, а потом воспрянув духом в четвертом. Битва подач перетекла в пятую партию. Но там преимущество хорвата было безоговорочным. Чилич, одержав победу со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1 за 3 с половиной часа впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Он сыграет с Кэрри и будет считаться фаворитом в борьбе за путевку в финал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Marin Cilic's moment of victory...<br><br>The Croat will now face Sam Querrey for a place in the final at <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/7DeS50JA5T">pic.twitter.com/7DeS50JA5T</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/885163123371638784">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>