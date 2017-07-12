Веснина и Соареш стали четвертьфиналистами Уимблдона в миксте
Российская теннисистка Елена Веснина и бразилец Бруно Соареш в третьем круге смешанного турнира в Лондоне победили новозеландца Майкла Винуса и чешку Барбору Крейчикову — 6/7 (4), 6/4, 6/2.
За 1 час 46 минут матча Елена и Бруно сделали по пять эйсов, брейков и двойных ошибок. Тогда как Майкл и Барбора шесть раз подали навылет и реализовали два
В четвертьфинале Уимблдона в миксте Веснина и Соареш сыграют с немцем Андре Бегеманном и чешкой Николь Меликар.
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