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https://sport.mail.ru/news/tennis/30368400/
12 июля 2017, 21:50 | Теннис | GoTennis.ru

Веснина и Соареш стали четвертьфиналистами Уимблдона в миксте

Российская теннисистка Елена Веснина и бразилец Бруно Соареш в третьем круге смешанного турнира в Лондоне победили новозеландца Майкла Винуса и чешку Барбору Крейчикову — 6/7 (4), 6/4, 6/2.

За 1 час 46 минут матча Елена и Бруно сделали по пять эйсов, брейков и двойных ошибок. Тогда как Майкл и Барбора шесть раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок.

В четвертьфинале Уимблдона в миксте Веснина и Соареш сыграют с немцем Андре Бегеманном и чешкой Николь Меликар.
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