Веснина и Соареш стали четвертьфиналистами Уимблдона в миксте

За 1 час 46 минут матча Елена и Бруно сделали по пять эйсов, брейков и двойных ошибок. Тогда как Майкл и Барбора шесть раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок.

В четвертьфинале Уимблдона в миксте Веснина и Соареш сыграют с немцем Андре Бегеманном и чешкой Николь Меликар.