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12 июля 2017, 21:09 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона

Британский теннисист Энди Маррей сохранит лидерство в мировой табели о рангах по итогам Уимблдонского турнира.

Это стало известно после того, как серб Новак Джокович снялся с четвертьфинала «мэйджора». Напомним, что для выхода на первое место Новаку нужно было становиться чемпионом турнира.

Таким образом, Маррей станет первым с 2003 года лидером рейтинга, который не будет являться действующим чемпионом какого-либо «Шлема». 14 лет назад это удалось австралийцу Ллейтону Хьюитту.
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