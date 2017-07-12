Энди Маррей останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона

Это стало известно после того, как серб Новак Джокович снялся с четвертьфинала «мэйджора». Напомним, что для выхода на первое место Новаку нужно было становиться чемпионом турнира.

Таким образом, Маррей станет первым с 2003 года лидером рейтинга, который не будет являться действующим чемпионом какого-либо «Шлема». 14 лет назад это удалось австралийцу Ллейтону Хьюитту.