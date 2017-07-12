Энди Маррей останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона
Британский теннисист Энди Маррей сохранит лидерство в мировой табели о рангах по итогам Уимблдонского турнира.
Это стало известно после того, как серб Новак Джокович снялся с четвертьфинала «мэйджора». Напомним, что для выхода на первое место Новаку нужно было становиться чемпионом турнира.
Таким образом, Маррей станет первым с 2003 года лидером рейтинга, который не будет являться действующим чемпионом
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