Энди Маррей: В этом сезоне я не заслуживаю звание первой ракетки мира

«У меня были шансы в первых трёх партиях. Во втором я даже вёл 4/3, но два раза упустил подачу. И это оказалось очень важным моментом. В третьем сете я додавил.

Если бы всё сложилось лучше во втором, я бы победил. А в конце встречи Сэм прибавил на подаче и стал действовать гораздо раскованнее — я просто не мог ничего поделать с этим.

В течение всего турнира у меня болит бедро. Я боролся и делал всё, что было в моих силах. Этим я могу гордиться. Но поражение меня угнетает. Жаль, что всё закончилось.