Энди Маррей: В этом сезоне я не заслуживаю звание первой ракетки мира
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от американца Сэма Куэрри в четвертьфинале Уимблдона.
«У меня были шансы в первых трёх партиях. Во втором я даже вёл 4/3, но два раза упустил подачу. И это оказалось очень важным моментом. В третьем сете я додавил.
Если бы всё сложилось лучше во втором, я бы победил. А в конце встречи Сэм прибавил на подаче и стал действовать гораздо раскованнее — я просто не мог ничего поделать с этим.
В течение всего турнира у меня болит бедро. Я боролся и делал всё, что было в моих силах. Этим я могу гордиться. Но поражение меня угнетает. Жаль, что всё закончилось.
Никто не может всю карьеру быть первой ракеткой мира. Иногда это подходит к концу. В этом сезоне я не заслуживаю звание первой ракетки мира. Если не уступлю звание сейчас, это произойдёт после US Open. Мне нравится быть первым, а не четвёртым, так что я постараюсь вернуться. Может, и удастся, — цитирует Энди
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